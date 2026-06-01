Самые громкие криптовзломы последних лет (инфографика)

Криптовалютный рынок продолжает терять миллиарды долларов из-за масштабных хакерских атак. С 2025 года криптовзломы стали не только чаще, но и значительно дороже для бирж, DeFi-проектов и инвесторов.

Об этом пишет Visual Capitalist

Самые масштабные криптовзломы

Взлом Bybit в феврале 2025 года стал крупнейшей криптокражей за всю историю рынка. В результате взлома хакеры похитили около $1,5 млрд — это рекордный криптовзлом в истории индустрии.

Хакеры смогли получить доступ к рабочей станции стороннего разработчика и незаметно встроили вредоносный код в процесс транзакций. В результате система показывала переводы как легитимные, хотя на самом деле средства перенаправлялись на кошельки злоумышленников.

Второй и третий по масштабу криптвзломы произошли в апреле 2026 года. Речь идет о случаях KelpDAO и Drift Trade.

В случае с KelpDAO хакеры атаковали постороннюю систему, которая проверяла транзакции между разными блокчейнами. Злоумышленники смогли:

подделать депозит залога;

создать видимость наличия обеспечения;

получить доступ к примерно $292 млн в криптоактивах.

Фактически система поверила, что на одном блокчейне заблокированы настоящие активы, и позволила вывести реальные средства на другом.

Во взломе Drift Trade хакеры использовали методы социальной инженерии, чтобы получить привилегированный доступ к платформе. После этого они:

создали фейковый токен;

искусственно завысили его стоимость;

использовали его в качестве залога для займа примерно $285 млн в реальных криптоактивах.

При этом сам токен фактически не обладал реальной ценностью.

Главная проблема — слабая защита партнерских систем

Многие крупнейшие криптовзломы последних лет стали возможны из-за слабых мест в сторонних сервисах и партнерской инфраструктуре.

Атака на KelpDAO показала, насколько опасны пробелы во взаимодействии между платформами и внешними системами, особенно если критические транзакции проходят без дополнительной проверки.

Что дальше

Новая волна атак заставляет компании активнее инвестировать в:

мониторинг угроз в режиме реального времени;

автоматизированные системы безопасности;

контроль интеграции с партнерами;

дополнительную проверку транзакций.

Эксперты предупреждают: с ростом крипторынка масштабы атак будут только увеличиваться, а хакеры все чаще будут искать слабые места не в самих биржах, а в сторонних сервисах, через которые проходят операции.

