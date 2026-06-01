Самые громкие криптовзломы последних лет (инфографика)

Хакеры смогли получить доступ к рабочей станции стороннего разработчика и незаметно встроили вредоносный код в процесс транзакций. В результате система показывала переводы как легитимные, хотя на самом деле средства перенаправлялись на кошельки злоумышленников.
Второй и третий по масштабу криптвзломы произошли в апреле 2026 года. Речь идет о случаях KelpDAO и Drift Trade.
В случае с KelpDAO хакеры атаковали постороннюю систему, которая проверяла транзакции между разными блокчейнами. Злоумышленники смогли:
подделать депозит залога;
создать видимость наличия обеспечения;
получить доступ к примерно $292 млн в криптоактивах.
Фактически система поверила, что на одном блокчейне заблокированы настоящие активы, и позволила вывести реальные средства на другом.
Новая волна атак заставляет компании активнее инвестировать в:
мониторинг угроз в режиме реального времени;
автоматизированные системы безопасности;
контроль интеграции с партнерами;
дополнительную проверку транзакций.
Эксперты предупреждают: с ростом крипторынка масштабы атак будут только увеличиваться, а хакеры все чаще будут искать слабые места не в самих биржах, а в сторонних сервисах, через которые проходят операции.