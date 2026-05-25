0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о биткоине-резерве

Криптовалюта
17
Главная цель инициативы – накопить 1 млн BTC
Главная цель инициативы – накопить 1 млн BTC
В Конгрессе США зарегистрирован законопроект о создании стратегического биткоин-резерва. Документ получил двухпартийную поддержку и более десяти соавторов, что нетипично для криптовалютного законодательства в США.

Цель — накопление до 1 млн BTC

Главная цель инициативы — накопить 1 млн BTC, что составляет около 5% от общего предложения биткоина.
Формировать резерв планируют поэтапно, в том числе за счет уже конфискованных государством цифровых активов.
Параллельно американские власти сообщили об изъятии криптовалют на сумму почти $500 млн, связанных с Ираном. Эти средства могут пополнить будущий резерв.

Биткоин как «цифровое золото»

Авторы законопроекта открыто проводят параллель между биткоином и золотом, называя первую криптовалюту главным инструментом сохранения стоимости на крипторынке. Такой подход фактически закрепляет BTC статус цифрового резервного актива на государственном уровне.
Если законопроект будет принят, США станут крупнейшим государственным владельцем биткоина в мире, что может существенно повлиять как на цену актива, так и на глобальную крипторегуляторную политику.
По материалам:
noworries
КриптовалютаБиткоинСША
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems