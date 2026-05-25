В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о биткоине-резерве Сегодня 02:46 — Криптовалюта

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект о создании стратегического биткоин-резерва. Документ получил двухпартийную поддержку и более десяти соавторов, что нетипично для криптовалютного законодательства в США.

Главная цель инициативы — накопить 1 млн BTC , что составляет около 5% от общего предложения биткоина.

Формировать резерв планируют поэтапно, в том числе за счет уже конфискованных государством цифровых активов.

Параллельно американские власти сообщили об изъятии криптовалют на сумму почти $500 млн, связанных с Ираном. Эти средства могут пополнить будущий резерв.

Биткоин как «цифровое золото»

Авторы законопроекта открыто проводят параллель между биткоином и золотом, называя первую криптовалюту главным инструментом сохранения стоимости на крипторынке. Такой подход фактически закрепляет BTC статус цифрового резервного актива на государственном уровне.

Если законопроект будет принят, США станут крупнейшим государственным владельцем биткоина в мире, что может существенно повлиять как на цену актива, так и на глобальную крипторегуляторную политику.

