Апрель стал месяцем громких взломов в крипте — Binance

Биткоин
Апрель 2026 года стал для крипторынка месяцем контрастов. Пока Bitcoin демонстрировал лучший результат за последний год, а капитализация рынка превысила 2,6 трлн долларов, сектор децентрализованных финансов накрыла волна масштабных взломов. Только за один месяц потери от атак превысили $635 млн.
Об этом говорится в ежемесячном отчете Binance Research.

Крипторынок рос на фоне геополитики и притока средств

По итогам апреля общая капитализация крипторынка выросла более чем на 8%. Одним из факторов стало временное понижение напряжения между США и Ираном.
Bitcoin приблизился к отметке в $80 тыс., а интерес инвесторов к биржевым фондам на BTC заметно возрос. Чистые месячные притоки в споте Bitcoin-ETF достигли примерно $1,97 млрд — почти вдвое больше, чем в марте.
В то же время, рынок продолжал внимательно следить за ситуацией вокруг Ормузского пролива и нефтяного рынка. Несмотря на логистические проблемы и дорогой Brent, фондовые рынки обновляли максимумы, а крипта продолжала расти.

Масштабные взломы в DeFi

Несмотря на положительную динамику рынка именно сектор DeFi стал главным источником тревоги в апреле.
По данным Binance Research, за месяц в результате хакерских атак криптпроекты потеряли около $635,24 млн. Это самый большой показатель потерь после громкого взлома Bybit в феврале 2025 года.
Аналитики DeFiLlama зафиксировали 28 отдельных инцидентов — рекордное количество атак за один месяц.
  • Одним из самых громких случаев стал взлом Drift Protocol, откуда менее чем за 12 минут вывели около $285 млн.
  • Еще одна масштабная атака произошла 18 апреля — хакеры взломали мост LayerZero Kelp DAO и похитили примерно $293 млн.
  • Сильнее всего последствия атак затронули протокол кредитования Aave. Из-за проблемного долга объем заблокированных активов в сервисе упал с примерно $26 млрд до $14 млрд.
На фоне этих событий основатель Aave Стани Кулечов запустил инициативу DeFi United для возобновления экосистемы после атак. К ней присоединились Arbitrum, Mantle, Consensys и другие участники рынка, которые смогли привлечь около $303 млн. поддержки.
Что происходило с крупнейшими криптовалютами

Наилучшую динамику среди десяти крупнейших криптоактивов показал Bitcoin — за месяц вырос на 12,1%.
Сильный рост также продемонстрировали:
  • HYPE — +9,3%;
  • Ethereum — +7,8%;
  • Dogecoin — +7,7%.
Ethereum поддержало активное накопление со стороны компании Bitmine, которая в апреле приобрела около 244 тыс. ETH.
Dogecoin рос на фоне резкого увеличения открытых позиций трейдеров, что может свидетельствовать о повышенной волатильности в будущем.
Chainlink прибавил 4,9% после значительного оттока токенов с бирж, что указывает на накопление актива инвесторами.
XRP и TRX завершили месяц с умеренным ростом, в то время как BNB и SOL существенно не изменились в цене.
Единственным активом в топ-10, который завершил апрель в минусе, стал Bitcoin Cash — его цена снизилась на 4,5% из-за более слабой рыночной динамики и отсутствия сильных драйверов роста.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
