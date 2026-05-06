Реализованная прибыль биткоин-инвесторов превысила $200 млн

Чистая реализованная прибыль инвесторов у биткоин достигла около $207 млн, что стало наивысшим значением за последний месяц.
Об этом сообщили аналитики Santiment.
Эксперты объяснили, что реализуемая прибыль отображает разницу между ценой покупки и продажи монет в сети. К примеру, если актив приобрели по $50 000 и продали выше $80 000, разница фиксируется как прибыль.
По их словам, показатель вырос на фоне восстановления цены актива, впервые примерно за три месяца превысившей уровень $80 000.

Влияние на рынок

По данным Santiment, значительная фиксация прибыли при росте рынка может свидетельствовать о его силе. Аналитики отметили, что продажи на сотни миллионов долларов были поглощены спросом — это позволило биткоину закрепиться выше ключевого уровня.
Среди факторов, указывающих на устойчивость рынка:
  • спрос компенсирует давление продавцов;
  • участники рынка продают на росте, а не в условиях паники;
  • происходит перераспределение монет к новым инвесторам по более высоким ценам.
Кроме того, эксперты добавили, что фиксация прибыли также оказывает влияние на среднюю цену входа. Монеты переходят к новым покупателям примерно по $80 000, формируя потенциальную зону поддержки.
В Santiment подчеркнули, что подобные всплески уже наблюдались раньше. Во многих случаях они происходили внутри бычьих циклов и не препятствовали дальнейшему росту.
Текущий уровень доходов — максимум за месяц, но не исторический пик. Это может свидетельствовать об отсутствии перегрева рынка на данном этапе, подытожили аналитики.
По материалам:
incrypted
