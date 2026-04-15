Отец Илона Маска назвал количество биткоинов в кошельках сыновей

Американский миллиардер, предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и его брат Кимбал на двоих владеют 23 400 биткоинами.

Об этом заявил их отец Эррол Маск, сообщает BeInCrypto.

«Старая финансовая модель исчерпала себя»

По словам Эррола Маска, традиционная финансовая система больше не отвечает современным потребностям.

«Я не сомневаюсь, что криптовалюты станут будущим финансов. Старая модель исчерпала себя», — отметил он.

Свою позицию он объяснил личным опытом. В частности, международные банковские переводы он назвал сложными, в то время как криптовалютные транзакции происходят гораздо быстрее.

По его словам, перевод денежных средств между странами через банки часто сопровождается существенными ограничениями, в то время как в криптовалюте такие операции проводятся практически мгновенно.

В то же время он признал, что сам не владеет цифровыми активами, и назвал себя поклонником традиционных финансовых инструментов.

Криптоактивы семьи Маск

Эррол Маск также прокомментировал криптовалютные активы своих сыновей.

По его словам, Илон Маск и Кимбал Маск вместе владеют 23 400 биткоинами.

Согласно открытым данным, компания Tesla владеет 11 509 BTC , а SpaceX — 8 285 BTC, что делает их одними из крупнейших корпоративных владельцев биткоина.

