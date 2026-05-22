Биткоин-пицца за $770 млн: криптосообщество отмечает Bitcoin Pizza Day

22 мая 2026 года исполняется 16 лет от одного из самых известных моментов в истории криптовалют. Именно в этот день в 2010 году программист из Флориды Ласло Хейниц заплатил 10 000 BTC за две пиццы Papa John’s — совершив первую известную покупку реального товара за биткоины.

Впоследствии эта дата вошла в историю индустрии под названием Bitcoin Pizza Day и ежегодно напоминает сообществу, с чего все начиналось.

История покупки

История началась на форуме Bitcointalk.org. Хейниц опубликовал сообщение, в котором предложил 10 000 BTC любому, кто закажет ему две пиццы с доставкой. Через несколько дней пользователь форума Джереми Стердивант согласился на сделку и оплатил заказы примерно на $41.

В тот момент биткоин практически не имел рыночной стоимости и использовался преимущественно среди энтузиастов и разработчиков.

Сделка Хейница стала первым примером использования первой криптовалюты в качестве платежного средства для покупки физического товара. Впрочем, тогдашние около $40 сейчас стоили бы гораздо больше. К моменту подготовки материала стоимость 10 000 BTC составляет около $770 млн.

А что сейчас

Аналитик под псевдонимом Darkfost отметил , что сейчас за 1 BTC можно купить около 3865 пицц по цене $20.

На историческом максимуме биткоина 6 октября 2025 года 1 BTC хватило бы уже на рекордные 6236 пицц — этого было бы достаточно, чтобы накормить всех жителей Миконоса или Сен-Тропе, подчеркнул он.

К годовщине происшествия эксперты также опубликовали статистику стоимости биткоина на 22 мая — от первого соглашения 2010 года до сегодняшнего дня.

Bitcoin Pizza Day prices🍕



2010: $0.004

2011: $6

2012: $5

2013: $123

2014: $523

2015: $241

2016: $439

2017: $2,109

2018: $8,355

2019: $7,900

2020: $9,059

2021: $37,339

2022: $29,491

2023: $26,854

2024: $70K

2025: $111,673

2026: $77,563



incrypted

