Биткоин-пицца за $770 млн: криптосообщество отмечает Bitcoin Pizza Day

22 мая 2026 года исполняется 16 лет от одного из самых известных моментов в истории криптовалют. Именно в этот день в 2010 году программист из Флориды Ласло Хейниц заплатил 10 000 BTC за две пиццы Papa John’s — совершив первую известную покупку реального товара за биткоины.
Впоследствии эта дата вошла в историю индустрии под названием Bitcoin Pizza Day и ежегодно напоминает сообществу, с чего все начиналось.
История покупки
История началась на форуме Bitcointalk.org. Хейниц опубликовал сообщение, в котором предложил 10 000 BTC любому, кто закажет ему две пиццы с доставкой. Через несколько дней пользователь форума Джереми Стердивант согласился на сделку и оплатил заказы примерно на $41.
В тот момент биткоин практически не имел рыночной стоимости и использовался преимущественно среди энтузиастов и разработчиков.
Сделка Хейница стала первым примером использования первой криптовалюты в качестве платежного средства для покупки физического товара. Впрочем, тогдашние около $40 сейчас стоили бы гораздо больше. К моменту подготовки материала стоимость 10 000 BTC составляет около $770 млн.
А что сейчас
Аналитик под псевдонимом Darkfost отметил, что сейчас за 1 BTC можно купить около 3865 пицц по цене $20.