Криптовалюты выросли до максимума с конца января

Биткоин вырос до максимума с конца января, приближаясь к уровню в 80 тысяч долларов, на фоне противостояния между США и Ираном вокруг Ормузского пролива.

Об этом пишет Bloomber

Самая большая криптовалюта выросла до 79 488 долларов — максимума с 31 января, когда ее цена в последний раз превышала 80 000 долларов.

По состоянию на 07:00 по киевскому времени биткоин торговался около 79 100 долл. В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Эфириум выросла на 1,7%.

Читайте также Отмыл миллионы долларов через крипту: в Украине задержали участника аферы

Азиатские фондовые рынки также выросли после сообщения Axios о новом предложении Ирана в США по открытию Ормузского пролива. Закрытие ключевого торгового маршрута ранее приводило к колебаниям на нефтяном рынке и среди рисковых активов.

Читайте также Илон Маск и его брат Кимбал на двоих владеют 23 400 биткоинами

«Риски реальные. Шансы на мирное соглашение между США и Ираном разрушились, что может привести к широкой переоценке рисковых активов. 80 тыс. долл. — это уровень, на котором многие недавние покупатели приближаются к безубыточности», — отметила аналитика BTC Markets Рэйчел Лукас.

С начала апреля актив подорожал на 16%, что позволило ему продемонстрировать первый двузначный месячный рост с мая 2025 года.

Ранее Finance.ua писал, что биткоин, USDT , Эфириум, TON и Solana — так выглядит пятерка наиболее популярных среди украинцев криптовалют. Украина занимает шестое место в мире по уровню внедрения крипт. В нее инвестируют, ею торгуют, рассчитываются. Это становится возможным благодаря сервисам, которые позволяют быстро и удобно заходить в цифровые активы, выходить из них, обмениваться между собой и, что важно, безопасно их хранить. В частности, благодаря криптокошелькам — важной составляющей современной криптовалютной инфраструктуры.

