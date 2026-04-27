Криптовалюты выросли до максимума с конца января

Азиатские фондовые рынки также выросли после сообщения Axios о новом предложении Ирана в США по открытию Ормузского пролива. Закрытие ключевого торгового маршрута ранее приводило к колебаниям на нефтяном рынке и среди рисковых активов.
«Риски реальные. Шансы на мирное соглашение между США и Ираном разрушились, что может привести к широкой переоценке рисковых активов. 80 тыс. долл. — это уровень, на котором многие недавние покупатели приближаются к безубыточности», — отметила аналитика BTC Markets Рэйчел Лукас.
С начала апреля актив подорожал на 16%, что позволило ему продемонстрировать первый двузначный месячный рост с мая 2025 года.
