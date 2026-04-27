Криптовалюты выросли до максимума с конца января

Биткоин вырос до максимума с конца января, приближаясь к уровню в 80 тысяч долларов, на фоне противостояния между США и Ираном вокруг Ормузского пролива.
Об этом пишет Bloomber.
Самая большая криптовалюта выросла до 79 488 долларов — максимума с 31 января, когда ее цена в последний раз превышала 80 000 долларов.
По состоянию на 07:00 по киевскому времени биткоин торговался около 79 100 долл. В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Эфириум выросла на 1,7%.
Азиатские фондовые рынки также выросли после сообщения Axios о новом предложении Ирана в США по открытию Ормузского пролива. Закрытие ключевого торгового маршрута ранее приводило к колебаниям на нефтяном рынке и среди рисковых активов.
«Риски реальные. Шансы на мирное соглашение между США и Ираном разрушились, что может привести к широкой переоценке рисковых активов. 80 тыс. долл. — это уровень, на котором многие недавние покупатели приближаются к безубыточности», — отметила аналитика BTC Markets Рэйчел Лукас.
С начала апреля актив подорожал на 16%, что позволило ему продемонстрировать первый двузначный месячный рост с мая 2025 года.
Ранее Finance.ua писал, что биткоин, USDT, Эфириум, TON и Solana — так выглядит пятерка наиболее популярных среди украинцев криптовалют. Украина занимает шестое место в мире по уровню внедрения крипт. В нее инвестируют, ею торгуют, рассчитываются. Это становится возможным благодаря сервисам, которые позволяют быстро и удобно заходить в цифровые активы, выходить из них, обмениваться между собой и, что важно, безопасно их хранить. В частности, благодаря криптокошелькам — важной составляющей современной криптовалютной инфраструктуры.

ТОП-5 криптовалют, которыми интересуются украинцы

Также по теме
Также по теме
