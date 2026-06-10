Что происходило с криптой в мае: ТОП-10 криптовалют 10.06.2026, 02:29 — Криптовалюта

Bitcoin

Криптовалютный рынок в мае 2026 года продемонстрировал смешанную динамику: на фоне макроэкономического давления общая капитализация снизилась, в то время как отдельные активы показали стремительный рост. В то же время, институциональные потоки в ETF стали негативными, а интерес к теме искусственного интеллекта продолжил влиять как на фондовые, так и на криптовалютные рынки.

Об этом говорится в сообщении Binance Research, аналитическом подразделении биржи Binance

Рынок под давлением макроэкономики

Аналитики Binance зафиксировали снижение общей капитализации крипторынка в мае на 3,3% - до $2,55 трлн. Основным фактором давления стали макроэкономические риски:

напряженность вокруг Ормузского пролива усилила инфляционные ожидания,

рост реальных ставок отрицательно повлиял на рисковые активы.

Bitcoin за месяц поднимался до около $77 000, однако не сумел закрепиться у отметки $82 000, которая совпадает с важными техническими уровнями рынка.

Параллельно сократились потоки в споте ETF: за май зафиксирован чистый отток $1,1 млрд, из которых более $2 млрд пришлись на последние две недели месяца.

Отток средств также затронул Ethereum-ETF — минус $300 млн в месяц. На этом фоне соотношение ETH/ BTC упало до 10-месячного минимума, а доминирование Bitcoin поднялось примерно до 58,8%.

В то же время институциональное предложение BTC на биржах продолжает сокращаться: доля Bitcoin на биржевых балансах снизилась до 15%, а около 500 тыс. BTC были выведены из бирж. Это сопровождается самым низким за шесть лет давлением со стороны продавцов.

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Фондовый рынок США в это время показал рост восьмую неделю подряд, однако основной прирост был сосредоточен в секторах, связанных с искусственным интеллектом, где топ-10 компаний формируют около 41% индекса S&P 500.

Топ-10 криптовалют месяца и ключевые движения

Наилучшую динамику среди крупных активов показал HYPE (+81%), обновивший исторические максимумы после запуска ETF от 21Shares и Bitwise. ZEC (+57,3%) вырос на фоне интереса к конфиденциальности и накоплениям со стороны институциональных инвесторов.

Среди крупных капитализаций BNB (+15%) поддержало объявление о запуске спотового ETF в США, а TRX (+8,7%) вырос благодаря усилению позиций в сегменте стейблкоинов и росту активности пользователей.

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Умеренный рост показал DOGE (+0,8%), тогда как SOL (-3,1%) и ADA (-5,7%) потеряли позиции из-за перетока капитала в активы с более сильными притоками. BTC (-4,8%) просел на фоне рыночных спекуляций, а XRP (-5,9%) снизился, несмотря на новости о пилоте трансграничных расчетов.

Самый слабый результат среди топ-10 показал ETH (-12,4%), на который давили отток капитала, внутренние изменения в Ethereum Foundation и сомнения в прямой выгоде для инвесторов.

Что означает май для рынка в дальнейшем

В начале июня рынок остается чувствительным к трем ключевым факторам: решениям ФРС по ставкам, продвижению законодательства Clarity Act в США и корпоративной отчетности за второй квартал, в частности по сохранению роли AI-сектора как главного драйвера роста.

Крипторынок также внимательно следит за потоками в ETF на Bitcoin и Ethereum, которые остаются отрицательными в краткосрочной перспективе. В то же время, данные блокчейна свидетельствуют о сокращении биржевых резервов BTC, что может уменьшать потенциальное давление продаж.

Среди структурных трендов продолжают набирать вес темы токенизации реальных активов, развитие платежных решений на базе стейблкоинов и рост интереса к квантовой устойчивости криптосистем.

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