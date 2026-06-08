Криптовалюта и налоги в Украине: кто должен декларировать и сколько платить
Тысячи украинцев держат сбережения в криптовалюте, но не все знают, что при определенных условиях государство ждет от них отчета. Вопрос не новый, но в 2026 году он стал особенно острым из-за новых международных правил.
Finance.ua узнал, кто именно обязан декларировать криптовалюту, сколько налогов нужно уплатить и что грозит тем, кто решит промолчать.
Чиновники под особым контролем — и уже несколько лет
Если вы госслужащий, судья, депутат или правоохранитель, вас это касается прежде всего. Адвокат Анна Даниэль, управляющая Адвокатским бюро «Анны Даниэль», объясняет: криптовалюта давно вписана в систему е-декларирования.
Декларировать крипту следует в разделе 10 «Нематериальные активы». Туда вносят название актива (например Bitcoin), дату приобретения, количество и общую стоимость в гривнах. НАПК также рекомендует указывать адрес публичного кошелька.
«Даже если закон „О виртуальных активах“ еще не заработал в полной мере, обязанность декларировать крипту для чиновников действует уже несколько лет и остается неизменной в 2026-м», — отмечает Даниэль.
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Адвокат Дина Дрижакова, руководитель ЮК Prima Leader Group, уточняет сроки: ежегодную декларацию госслужащие подают до 1 апреля за предыдущий год. То есть декларацию за 2025 год чиновники подавали до 1 апреля 2026 года.
Декларировать нужно ту криптовалюту, которая принадлежит вам или членам семьи на 31 декабря отчетного года.
Когда нужно декларировать криптовалюту
Обычный гражданин, просто держащий крипту на кошельке и ничего с ней не делающий, декларировать ее не обязан — если он не чиновник. Но стоит что-нибудь продать — правила меняются.
Дрижакова объясняет: если в течение 2025 года вы совершали операции с криптовалютой, декларацию об имущественном положении и доходах нужно было подать до 1 мая текущего года.
Какие операции попадают под декларирование:
- продажа криптовалюты за фиат (выводили средства на карту или получали наличные);
- оплата криптой — расценивается как доход от отчуждения имущества;
- получение крипты в виде оплаты за фриланс или консультации;
- стейкинг и фарминг — получение новых токенов как вознаграждения.
Анна Даниэль уточняет: до вступления в силу специального режима налогообложения налоговая рассматривает доход от продажи крипты как «прочие доходы». Ставка — 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор, итого 23%.
ФЛП и крипта — где проходит граница
Для предпринимателей ситуация сложнее. Адвокат Анна Даниэль напоминает: ФЛП на едином налоге обязаны получать оплату исключительно в денежной форме — наличной или безналичной. Поэтому если ФЛП-единщик принял крипту как оплату без конвертации в гривну — это нарушение условий упрощенной системы.
Дина Дрижакова дополняет: для ФЛП на упрощенной системе операции с криптой до сих пор остаются юридически «серой» зоной, потому что этот вид деятельности официально не предусмотрен для КВЭДов упрощенной системы.
«Последствие — потенциальное аннулирование статуса плательщика единого налога», — говорит адвокат.
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Адвокаты, нотариусы и ФЛП на общей системе должны включать доходы от операций с криптовалютой в свои общие отчеты — без отдельных исключений.
А что в мире?
Отдельно следует обратить внимание на то, что происходит за пределами Украины. Анна Даниэль предупреждает: с 1 января 2026 года криптобиржи и провайдеры кошельков в 52 странах обязаны собирать данные о транзакциях пользователей и передавать их налоговым органам. Первая отчетность ожидается в 2027 году.
Украина активно готовится к этим изменениям. Страна внедряет стандарт CARF — международный механизм отчетности по криптоактивам, обязывающий криптосервисы собирать и передавать информацию о пользователях и их операциях. Параллельно действует стандарт CRS для финансовых счетов.
Это означает одно: даже если сегодня вы ничего не задекларировали, данные о ваших транзакциях на иностранных биржах могут оказаться в руках украинских налоговиков уже в следующем году.
Правила игры изменились и незнание их не освобождает от ответственности. Проверьте свой статус, вспомните операции за 2025 год и не откладывайте декларацию на последний день.
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