Аналитики назвали наиболее волатильные криптоактивы 2025 и 2026 годов

Волатильность рынка
Криптовалютный рынок в 2025 году и в первые месяцы 2026 года продолжил демонстрировать высокую волатильность, говорится в новом отчете аналитиков CoinGecko. Такая ситуация наблюдается, несмотря на рост институционального участия и постепенное взросление отрасли.
Согласно исследованию, самые резкие ценовые движения наблюдались в секторах анонимности, биржевой инфраструктуры и искусственного интеллекта.
Аналитики изучили динамику 100 крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации за два периода. Весь 2025 год и отрезок с начала 2026 года по 25 мая.
Главным лидером волатильности в 2025 году стал Zcash (ZEC). За год токен вырос на 812,5% - с $56,10 до $511,92.
Исследователи связывают рост с повышением интереса инвесторов к частным криптовалютам. По их мнению, он усилился на фоне дискуссий о финансовом надзоре и конфиденциальности транзакций.
Анонимные активы доминировали в 2025 году

Второе место по динамике занял токен биржи WhiteBIT (WBT), прибавивший 129,7%. Далее расположились Monero (XMR) с ростом на 124,2% и подорожавший на 122,9% OKB.
В то же время токен Artificial Superintelligence Alliance (FET) оказался среди наиболее волатильных активов из-за резкого падения. За 2025 г. его цена снизилась на 84,3%.
Авторы исследования отметили, что рынок в 2025 году характеризовался ростом интереса к анонимным токенам и биржевой инфраструктуре. В то же время, часть активов, связанных с искусственным интеллектом, столкнулась с переоценкой после спекулятивного бума.
Рынок сместился в сторону ИИ-токенов

В начале 2026 года крупнейшие ценовые движения уже формировались преимущественно в секторе искусственного интеллекта, пришли к выводу эксперты.
Абсолютным лидером стал токен Venice (VVV). За прошедшие шесть месяцев он вырос на 1051,2% - с $1,64 до $18,88.
В исследовании отмечается, что укрепление курса связано с изменением токеномики, механизмами обратного выкупа и партнерством с OpenClaw.
Второе место занял SkyAI (SKYAI) с ростом на 837,9%, а третье — Siren (SIREN), подорожавший на 647,3%.
Также в пятерку наиболее волатильных активов 2026 года вошли DeXe (DEXE) и Unibase (UB).
По мнению аналитиков, контраст между двумя периодами отображает смену настроений на крипторынке. Если в прошлом году внимание инвесторов сконцентрировалось вокруг зрелых инфраструктурных проектов, то в 2026 году волатильность сместилась в сторону новых ИИ-активов с более высоким уровнем риска.
По материалам:
incrypted
