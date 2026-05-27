Европейским компаниям запретили работать с криптосервисами, связанными с рф и беларусью

Если у сервиса есть российская или белорусская регистрация или инфраструктурная связь — операции с ним для европейских игроков блокируются
Начиная с 24 мая европейским лицензированным компаниям запрещено работать с криптосервисами, связанными с россией или беларусью.
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии dev.ua.
По его словам, речь идет не об отдельных биржах, а о самом принципе работы.
«Если у сервиса есть российская или белорусская регистрация или инфраструктурная связь — операции с ним для европейских игроков блокируются», — пояснил Власюк.

Что еще попало под ограничение

Отдельно под ограничения попали стейблкоин RUBx и цифровой рубль, еще не запущенный в массовое обращение.
«Это сигнал, что ЕС начинает ограничивать не только участников рынка, но и сами финансовые инструменты, которые может использовать кремль», — заключил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.
По его мнению, этот шаг указывает на усиление контроля над транзакциями и более высокий риск отказов в проведении платежей в случае наличия связей с российской инфраструктурой.
«Для российской экономики это очередное сужение доступа к внешним расчетам и финансовым каналам. В долгосрочной перспективе это затрудняет импорт технологий и компонентов, в том числе используемых в военно-промышленном секторе, где крипторасчеты играли вспомогательную роль», — подчеркнул Владислав Власюк.
В то же время накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции против 18 криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, которые рф использовала для обхода санкций. В частности, новые санкции Великобритании касаются системы международных платежей A7.
По материалам:
dev.ua
СанкцииКриптовалютаКриптокошелек
