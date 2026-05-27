Украинцам в Польше упростили экзамены на водительские права

В ряде польских городов украинцы получили возможность сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Нововведение действует в нескольких крупных городах страны и должно упростить процедуру получения водительского удостоверения для иностранцев, проживающих в Польше.
Для получения водительского удостоверения иностранцы должны:
достичь необходимого возраста для соответствующей категории;
подтвердить проживание в Польше не менее 185 дней;
подготовить необходимые документы, включая медицинскую справку, фото и подтверждение места жительства.
Процедура оформления удостоверения проходит через систему профиля кандидата на водителя — PKK. Для получения номера необходимо пройти медосмотр, подать документы в соответствующий орган и дождаться регистрации профиля.
После этого кандидат может поступить в автошколу или самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену, проходя только практические занятия по вождению.
После успешной сдачи экзаменов необходимо уплатить 100 злотых за выдачу водительского удостоверения. Обычно документ изготавливается в течение девяти рабочих дней, хотя в отдельных случаях процедура может длиться дольше.
Статус оформления удостоверения можно проверять онлайн через info-car.pl.