Украинцам в Польше упростили экзамены на водительские права

Обучение будущих водителей
В ряде польских городов украинцы получили возможность сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Нововведение действует в нескольких крупных городах страны и должно упростить процедуру получения водительского удостоверения для иностранцев, проживающих в Польше.
Об этом пишет издание inpoland.

Что изменится

Теоретический экзамен на украинском языке теперь доступен, в частности, в:
  • Варшаве,
  • Кракове,
  • Люблине,
  • Гданьске,
  • Белостоке,
  • Тарнове,
  • Ольштыне и т. д.
В то же время практическая часть экзамена и дальше будет проводиться на польском языке. Однако кандидаты могут воспользоваться помощью переводчика.

Что важно знать

Для получения водительского удостоверения иностранцы должны:
  • достичь необходимого возраста для соответствующей категории;
  • подтвердить проживание в Польше не менее 185 дней;
  • подготовить необходимые документы, включая медицинскую справку, фото и подтверждение места жительства.
Процедура оформления удостоверения проходит через систему профиля кандидата на водителя — PKK. Для получения номера необходимо пройти медосмотр, подать документы в соответствующий орган и дождаться регистрации профиля.
После этого кандидат может поступить в автошколу или самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену, проходя только практические занятия по вождению.
После успешной сдачи экзаменов необходимо уплатить 100 злотых за выдачу водительского удостоверения. Обычно документ изготавливается в течение девяти рабочих дней, хотя в отдельных случаях процедура может длиться дольше.
Статус оформления удостоверения можно проверять онлайн через info-car.pl.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверениеУкраинцы в Польше
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования.
