Что не так с транспортом в Киеве? Проезд дорожает, а условия не меняются! Эксперты ответили

В большинстве европейских столиц транспортная система работает по другой логике

Киевские власти готовят неприятный «сюрприз» для пассажиров, и в этот раз он максимально болезнен для кошелька. Разовая поездка в коммунальном транспорте столицы может взлететь до 30 гривен уже с 15 июля, а пересадочный билет на 90 минут хотят сделать по 60 гривен! Пока чиновники КГГА оправдываются «экономически обоснованными тарифами», киевляне за сутки собирают голоса под петицией против этого решения. В то же время, эксперты не понимают, чем обоснованы новые тарифы.

По расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год якобы должен составить 64 гривны за поездку в метро и более 44 гривны в наземном транспорте. Однако соучредитель общественной организации «Пассажиры Киева» Александр Гречко называет такие расчеты манипуляцией.

По его словам, киевлянам предлагают платить больше без реальных изменений в качестве перевозок. Эксперт отмечает, что за годы повышения тарифов в столице так и не произошло системного улучшения работы транспорта.

Киев может получить один из самых дорогих проездных в Европе

Он прокомментировал предложение о проездном почти за 5 тысяч гривен. По словам эксперта, в таком случае Киев окажется среди городов с самым дорогим общественным транспортом в Европе рядом с Лондоном, Амстердамом и Стокгольмом.

При этом эксперт обращает внимание, что в большинстве европейских столиц транспортная система работает по другой логике. Там власти пытаются сделать общественный транспорт максимально доступным, чтобы люди меньше пользовались автомобилями. В Киеве же, по его мнению, нынешняя тарифная политика может, наоборот, оттолкнуть пассажиров.

Критику вызывает и система пересадочных билетов. Если разовая поездка обойдется в 30 гривен, то билет на 90 минут с возможностью пересадки может обойтись уже в 60 гривен. Эксперт считает, что такая модель для пассажиров смысла не имеет, ведь человек фактически просто платит за две отдельные поездки. По его словам, в европейских городах пересадочные билеты, наоборот, стимулируют пользоваться общественным транспортом постоянно.

Гречко привел в пример Львов, где тарифная система работает по-другому. Там дешевле платить транспортной картой, а безлимитный проездной стоит около 1150 гривен. В то же время в систему интегрированы даже частные перевозчики.

Сам эксперт предлагает другую модель для Киева: разовая поездка — 20 гривен, пересадочный билет — 30 гривен, а безлимитный проездной — около 1000 гривен. По его мнению, это могло бы увеличить пассажиропоток и даже снизить нагрузку на бюджет.

