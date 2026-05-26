Самые «велосипедные» города мира (инфографика)

Правительства по всему миру пытаются сократить выбросы углерода, все больше городов облегчают людям отказ от автомобилей в пользу велосипедов.

Поклонники велоспорта знают, насколько хорошо может быть проехать по велосипедной дорожке и наслаждаться городскими пейзажами, без переполненного общественного транспорта или пробок.

90 городов было избрано за их готовность вносить вклад и работать над инициативами по улучшению велосипедной инфраструктуры и безопасности.

Исследование, как пишет rankingroyals , оценивает велосипедный климат в этих 90 городах на основе факторов, связанных с пользователями велосипедов.

Свое исследование компания цифрового страхования Luko начала с изучения процента пользователей велосипедов. Кроме того, они исследовали фундаментальные требования, такие как безопасность, преступность, связанная с велосипедистами и дорожная инфраструктура.

В рейтинге определены лучшие города для езды на велосипеде.

1. Утрехт, Нидерланды (77,84)

Утрехт занял первое место в списке. Около 51% населения Нидерландов проживает в Утрехте, где множество хороших велосипедных маршрутов и много солнечных дней.

Утрехт занимает первое место, поскольку получает высокие баллы в различных категориях, таких как количество, качество и инвестиции в велосипедную инфраструктуру, много веломагазинов и мало дорожно-транспортных происшествий. Также город особенный из-за массового использования велосипедов.

Утрехт — один из самых удобных для велосипедистов городов в мире. На велосипеды приходится более 50% всех поездок по городу. Городские власти продолжают выделять деньги на улучшение велосинфраструктуры.

2. Мюнстер, Германия (65,93)

Немецкий город Мюнстер имеет давнюю историю популяризации велосипеда как средства передвижения. Город имеет разветвленную сеть велосипедных дорожек, инициативы по продвижению велоспорта и мощную велосипедную культуру.

Мюнстер известен своей разветвленной велосипедной инфраструктурой, состоящей из более чем 500 километров велосипедных дорожек и нескольких защищенных велосипедных полос. В городе также работает система проката велосипедов под названием metropolradruhr, которая позволяет жителям и посетителям быстро и недорого арендовать велосипеды.

Помимо развития инфраструктуры, Мюнстер ввел несколько программ по популяризации велоспорта, включая бесплатные услуги по ремонту велосипедов, уроки езды на велосипеде для школьников и общественные праздники, посвященные велокультуре.

В Мюнстере вдвое больше велосипедов, чем жителей. Крупнейшая велосипедная станция в Германии находится на центральном железнодорожном вокзале. Кроме 3500 парковочных мест, велосипедная станция предлагает прокат велосипедов, услуги мастерской и мойки велосипедов. До всех достопримечательностей Мюнстера легко добраться на велосипеде, а город также является остановкой на некоторых увлекательных тематических маршрутах региона Мюнстерланд.

3. Антверпен, Бельгия (60,51)

Антверпен занимает третье место в списке. Это одно из самых доступных мест для использования велосипеда. Здесь также около 4000 велосипедных дорожек и программа совместного проката велосипедов для всего города.

Антверпен — один из самых удобных для велосипедистов городов в мире. Более 20% всех поездок в городе совершаются на велосипеде. Городские власти продолжают тратить средства, чтобы сделать Антверпен еще лучше для велосипедистов. Они планируют добавить больше велосипедных дорожек и улучшить инфраструктуру, чтобы сделать езду на велосипеде более безопасной и легкой.

4. Копенгаген, Дания (60,46)

Ежедневно велосипедисты в Копенгагене проезжают около 1,44 миллиона километров. В Копенгагене поездки на работу или в школу на велосипеде сейчас составляют 49% всех поездок по сравнению с 35% всего десять лет назад. Недавний рост велосипедного движения за последнее десятилетие можно объяснить устоявшимися муниципальными инвестициями.

Город собирается инвестировать более 40 евро в человека в велосипедную инфраструктуру. Эта цифра свидетельствует о том, что к велоспорту относятся серьезно, невзирая на перегруженность общественным транспортом и автомобильной инфраструктурой. Более того, 97% жителей Копенгагена удовлетворены условиями для велосипедистов в городе.

5. Амстердам, Нидерланды (60,24)

Амстердам занимает пятое место в мире.

Хотя Амстердам всегда был лидером в велоспорте, в середине 20 века городская инфраструктура оказалась под угрозой уничтожения автомобилями, что сделало столицу Нидерландов сложной средой для велосипедистов. В этот период Амстердам переживал быструю модернизацию, и градостроители в целом считали, что автомобилям следует отдавать преимущество на велосипедами, что привело к масштабному строительству дорог.

Эти решения вызвали массовые протесты, протестующие утверждали, что автомобили в Амстердаме представляют излишнюю опасность и часто приводят к смертельным авариям.

Что в Украине

В Украине еще со времен ковида велосипед стал самым удобным и здоровым видом транспорта. Во многих городах начали строить велодорожки, велосипеды и уделять этому большее внимание.

Так, в столице, например, еще до большой войны открыли много веломарштрутов: на Трухановом острове, Муромке, вдоль набережной Днепра и в целом по Киеву. Это позволило многим любителям велоспорта безопасно передвигаться по городу.

