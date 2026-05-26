Через Ормузский пролив начали выходить танкеры, которые почти три месяца были заблокированы

Сегодня 09:44 — Энергетика

Через Ормузский пролив начали выходить нефтяные и газовые танкеры, которые почти три месяца были заблокированы на фоне войны между США, Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговые сервисы LSEG и Kpler и источники.

Из региона выходят газовые и нефтяные танкеры

Речь идет о танкерах Fuwairit и Al Rayyan, направляющихся в Пакистан и Китай. Оба перевозят сжиженный газ из катарского порта Рас-Лаффан.

Кроме того, крупный нефтяной танкер Eagle Verona, перевозящий почти два миллиона баррелей иракской нефти, отправился в китайский порт Нинбо.

По данным источников Reuters, Еagle Verona относился к семи кораблям, для которых Малайзия просила у Ирана разрешения на транзит. В настоящее время пять из них уже покинули регион.

До начала войны против Ирана через пролив каждый день проходили от 125 до 140 судов. Сейчас в Персидском заливе остаются сотни кораблей и около 20 тысяч моряков.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал , что развитие событий, при котором навигация через Ормузский пролив не возобновится до августа, грозит глобальной экономике спадом, сравнимым с мировым финансовым кризисом 2008 года.

Затяжная война между США и Ираном продолжает оказывать влияние на мировой энергетический рынок. На этом фоне участники рынка ожидают, что цены на нефть могут надолго остаться на рекордных отметках.

