0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Через Ормузский пролив начали выходить танкеры, которые почти три месяца были заблокированы

Энергетика
10
Через Ормузский пролив начали выходить нефтяные и газовые танкеры, которые почти три месяца были заблокированы на фоне войны между США, Израилем и Ираном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговые сервисы LSEG и Kpler и источники.

Из региона выходят газовые и нефтяные танкеры

Речь идет о танкерах Fuwairit и Al Rayyan, направляющихся в Пакистан и Китай. Оба перевозят сжиженный газ из катарского порта Рас-Лаффан.
Кроме того, крупный нефтяной танкер Eagle Verona, перевозящий почти два миллиона баррелей иракской нефти, отправился в китайский порт Нинбо.
По данным источников Reuters, Еagle Verona относился к семи кораблям, для которых Малайзия просила у Ирана разрешения на транзит. В настоящее время пять из них уже покинули регион.
Читайте также
До начала войны против Ирана через пролив каждый день проходили от 125 до 140 судов. Сейчас в Персидском заливе остаются сотни кораблей и около 20 тысяч моряков.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что развитие событий, при котором навигация через Ормузский пролив не возобновится до августа, грозит глобальной экономике спадом, сравнимым с мировым финансовым кризисом 2008 года.
Затяжная война между США и Ираном продолжает оказывать влияние на мировой энергетический рынок. На этом фоне участники рынка ожидают, что цены на нефть могут надолго остаться на рекордных отметках.
По материалам:
theБабель
НефтьИран
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems