Bloomberg дал неутешительный прогноз по ценам на нефть на ближайший год Сегодня 06:17 — Энергетика

Что мировой рынок ожидает в ближайший год с ценами на нефть

Затяжная война между США и Ираном продолжает оказывать влияние на мировой энергетический рынок. На этом фоне участники рынка ожидают, что цены на нефть могут надолго остаться на рекордных отметках.

Об этом свидетельствует опрос Bloomberg Intelligence.

Читайте также Цены на нефть выросли из-за сомнений в мирных переговорах США и Ирана

Большинство участников мирового рынка ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent в течение следующих 12 месяцев будет находиться в диапазоне от 81 до 100 долларов за баррель.

Почти две трети респондентов также считают, что из-за геополитических рисков на рынке надолго сохранится дополнительная премия за риск в размере 5−15 долларов за баррель.

Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что рынок пока не ожидает полного разрушения старой модели ценообразования, однако считает нынешнюю нестабильность долговременной.

Ормузский пролив является главной угрозой для мира

Война вокруг Ирана, которая длится уже 12 недель, серьезно повлияла на ситуацию в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов поставки нефти в мире.

Из-за угроз атак и ограничения судоходства мировые поставки энергоносителей существенно сократились, а рынок столкнулся с рисками новой волны инфляции. Поэтому, по оценкам участников рынка, перебои в мировых поставках могут составлять от 3 до 7 миллионов баррелей нефти в сутки.

Читайте также Сколько горючего можно получить из барреля нефти

При этом часть экспертов считает, что потоки через Ормузский пролив еще долго будут оставаться ниже нормы.

Инвесторы готовятся к длительной нестабильности

Несмотря на рост рисков, трейдеры все больше сконцентрируются не на спекуляциях, а на защите от резких колебаний цен.

Хедж-фонды уже сократили большие ставки на дальнейший рост стоимости нефти, а рынок активнее переходит к стратегиям страхования рисков.

В то же время, в США ожидают дальнейшего увеличения добычи сланцевой нефти. По прогнозу американского Управления энергетической информации, в 2027 году добыча в стране может достигнуть рекордных 14,1 млн баррелей в сутки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.