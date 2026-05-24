0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bloomberg дал неутешительный прогноз по ценам на нефть на ближайший год

Энергетика
32
Что мировой рынок ожидает в ближайший год с ценами на нефть
Что мировой рынок ожидает в ближайший год с ценами на нефть
Затяжная война между США и Ираном продолжает оказывать влияние на мировой энергетический рынок. На этом фоне участники рынка ожидают, что цены на нефть могут надолго остаться на рекордных отметках.
Об этом свидетельствует опрос Bloomberg Intelligence.
Читайте также
Большинство участников мирового рынка ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent в течение следующих 12 месяцев будет находиться в диапазоне от 81 до 100 долларов за баррель.
Почти две трети респондентов также считают, что из-за геополитических рисков на рынке надолго сохранится дополнительная премия за риск в размере 5−15 долларов за баррель.
Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что рынок пока не ожидает полного разрушения старой модели ценообразования, однако считает нынешнюю нестабильность долговременной.

Ормузский пролив является главной угрозой для мира

Война вокруг Ирана, которая длится уже 12 недель, серьезно повлияла на ситуацию в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов поставки нефти в мире.
Из-за угроз атак и ограничения судоходства мировые поставки энергоносителей существенно сократились, а рынок столкнулся с рисками новой волны инфляции. Поэтому, по оценкам участников рынка, перебои в мировых поставках могут составлять от 3 до 7 миллионов баррелей нефти в сутки.
Читайте также
При этом часть экспертов считает, что потоки через Ормузский пролив еще долго будут оставаться ниже нормы.

Инвесторы готовятся к длительной нестабильности

Несмотря на рост рисков, трейдеры все больше сконцентрируются не на спекуляциях, а на защите от резких колебаний цен.
Хедж-фонды уже сократили большие ставки на дальнейший рост стоимости нефти, а рынок активнее переходит к стратегиям страхования рисков.
В то же время, в США ожидают дальнейшего увеличения добычи сланцевой нефти. По прогнозу американского Управления энергетической информации, в 2027 году добыча в стране может достигнуть рекордных 14,1 млн баррелей в сутки.
По материалам:
РБК-Україна
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems