В россии признали дефицит горючего из-за проблем на НПЗ Сегодня 18:30 — Энергетика

У россии возникли проблемы с обеспечением топливом из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов и сокращения объемов производства.

Об этом заявил вице-премьер рф Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В россии заявили о дефиците топлива

По словам Новака, на российском топливном рынке наблюдаются проблемы с горючим обеспечением и возникают очереди на автозаправочных станциях.

«Мы должны признать, что на топливном рынке есть проблемы и дефицит, из-за которого возникают очереди. Кроме того, некоторые АЗС работают нестабильно. Дефицит возник по понятным причинам: наши нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя и становятся на ремонт из-за „прилетов“ (беспилотников. — Ред.)», — заявил он.

Ранее вице-премьер заявлял, что производство горючего в россии частично сократилось в результате атак на нефтеперерабатывающие заводы.

«В результате непрерывных террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, в частности топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи временно частично сократились объемы производства бензина и дизельного топлива», — сетовал Новак 8 июля.

Правительство рф ожидает перестройки логистики

Новак также уверял, что в стране сформированы достаточные запасы горючего для обеспечения внутреннего рынка.

Он заявил, что потребление увеличилось примерно на 20−30%, а для перестройки логистических цепей в соответствии с потребностями рынка потребуется некоторое время.

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