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Правительство расширило проект по реализации планов устойчивости на операторов критической инфраструктуры

Энергетика
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Кабинет Министров расширил действие экспериментального проекта по реализации планов устойчивости регионов на операторов критической инфраструктуры.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Что предусматривает решение правительства

Принятое решение должно обеспечить единые правила реализации планов и мер устойчивости для всех операторов критической инфраструктуры, вовлеченных в их выполнение.
Теперь такие энергетические компании, в частности как НАК «Нафтогаз Украины», Оператор ГТС Украины и НЭК «Укрэнерго», которые обеспечивают функционирование критически важных систем, а также привлечены к восстановлению и защите объектов энергетической инфраструктуры и развитию распределенной газовой генерации, смогут реализовывать свои мероприятия по упрощенным процедурам.
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«Это позволит быстрее реализовывать проекты по защите энергообъектов, строительству нового поколения и присоединению к сетям», — пояснил Шмыгаль.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров расширил перечень получателей единовременногго денежного пособия для пострадавших работников объектов критической инфраструктуры и обновил порядок начисления доплат.
Сотрудники критической инфраструктуры выполняют свои обязанности в условиях повышенных рисков. Поэтому механизм государственной поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии во время работы на таких объектах, должен быть четким и понятным. С этой целью правительство приняло решение, устраняющее пробелы в выплате единовременного пособия для этой категории граждан.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаШмыгаль
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