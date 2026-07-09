Правительство расширило проект по реализации планов устойчивости на операторов критической инфраструктуры

Кабинет Министров расширил действие экспериментального проекта по реализации планов устойчивости регионов на операторов критической инфраструктуры.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Что предусматривает решение правительства
Принятое решение должно обеспечить единые правила реализации планов и мер устойчивости для всех операторов критической инфраструктуры, вовлеченных в их выполнение.
Теперь такие энергетические компании, в частности как НАК «Нафтогаз Украины», Оператор ГТС Украины и НЭК «Укрэнерго», которые обеспечивают функционирование критически важных систем, а также привлечены к восстановлению и защите объектов энергетической инфраструктуры и развитию распределенной газовой генерации, смогут реализовывать свои мероприятия по упрощенным процедурам.
«Это позволит быстрее реализовывать проекты по защите энергообъектов, строительству нового поколения и присоединению к сетям», — пояснил Шмыгаль.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров расширил перечень получателей единовременногго денежного пособия для пострадавших работников объектов критической инфраструктуры и обновил порядок начисления доплат.
Сотрудники критической инфраструктуры выполняют свои обязанности в условиях повышенных рисков. Поэтому механизм государственной поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии во время работы на таких объектах, должен быть четким и понятным. С этой целью правительство приняло решение, устраняющее пробелы в выплате единовременного пособия для этой категории граждан.