Зеленский на Евросовете назвал критические потребности Украины, чтобы выстоять следующей зимой Сегодня 16:26

Заседание Европейской Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Европейского совета очертил ключевые потребности Украины для подготовки к следующей зиме в случае, если война с россией будет продолжена.

Текст обращения главы государства обнародовала пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает завершить войну к зиме 2026 года благодаря сочетанию дипломатических усилий и усилению давления на россию. В то же время, он подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса Киеву понадобится дополнительный пакет поддержки для прохождения отопительного сезона.

Украина просит энергетический пакет и ракеты для ПВО

«Это насущная вещь. Это должно охватывать энергетический пакет: газ, дизель. Я не знаю, что они разрушат этой зимой или перед зимой. Поэтому я говорю: газ, дизель, бензин. Это зависит от ударов. И, конечно, нам нужно пакет из 300 ракет, по меньшей мере 300 ракет, антибаллистических ракет, на 3−4 месяца этих массированных ударов — на зиму. Я говорю о зиме. Помогите нам подготовиться к зиме», — заявил Зеленский.

Финансовая помощь

Президент также обратился к европейским партнерам с просьбой ускорить использование средств из Европейского фонда мира и призвал участников «коалиции решительных» присоединиться к финансированию украинских Сил обороны.

«Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих денежных средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержки. Деньги можно использовать на ПВО, дальнобойные снаряды и другие средства, которые уже доказывают свою эффективность. И если бы мы могли использовать их на защиту нашей энергетической инфраструктуры — мы этой идеей делились, а если это возможно, — если это возможно зимой, это было бы вспомогательным», — отметил Зеленский.

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Речь идет о 6 миллиардах евро.

«Содержание армии, предоставление оборудования, которое ей нужно, жалование солдатам, финансирование военных контрактов — все это нужно. Коалиция желающих и ЕС как ее самая большая часть — этой коалиции — и ваши страны как ее члены могут выработать особые финансовые инструменты, которые нужны для того, чтобы сделать это возможным. Давайте об этом подумаем и давайте это сделаем и подготовим», — подчеркнул глава государства.

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