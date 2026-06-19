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Как Украина готовится к отопительному сезону: готовность в регионах

Энергетика
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Как Украина готовится к отопительному сезону: готовность в регионах
Как Украина готовится к отопительному сезону: готовность в регионах
Регионы продолжают реализацию мер, предусмотренных комплексными планами устойчивости, уровень выполнения в среднем по стране составляет 40%.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«Финансово государство уже обеспечило 67,8 млрд грн финансирования, из которых 27,8 млрд грн выделено из резервного фонда и еще 40 млрд грн — за счет средств государственного бюджета. Это нужный ресурс для проведения работ в более активный строительный сезон. Если говорить в целом, то сейчас средний уровень выполнения этих планов по стране составляет около 40%. Значительный объем работы уже сделан, но этого недостаточно — впереди еще очень много задач», — отметил Кулеба.
По его словам, есть области, которые демонстрируют хорошие темпы и работают сбалансированно.

Лидеры по областям

  • Ровенская, Житомирская и Черкасская области.
В то же время, есть регионы, где работы продвигаются медленнее и требуют существенного ускорения.

Что предусматривается

  • Мероприятия в рамках планов предусматривают работу по четырем направлениям: защита критической инфраструктуры,
  • развитие распределенной электрической генерации,
  • обеспечение стабильного водоснабжения и водоотвода,
  • создание резервной тепловой генерации.
На защиту объектов критической инфраструктуры из бюджета уже выделено более 22 млрд грн, но проблема заключается не только в финансировании.
Сейчас в работе — более 500 объектов защиты.
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Распределенная тепловая генерация. Уже законтрактована или поставлена ​​почти половина необходимых мощностей, однако в ряде областей процесс закупок и монтажа оборудования нужно существенно ускорить.

Регионы, закрывшие свои потребности

Закарпатская, Черниговская, Николаевская, Киевская и Запорожская области.
Также продолжается обеспечение предприятий тепло- и водоснабжения резервными источниками питания. На сегодняшний день страна уже покрыла более 70% от расчетной потребности.
Кроме обеспечения текущих мощностей генераторами, в планах реализации 29 проектов, охватывающих 14 областей, что будет покрывать потребности более 15 млн граждан. Почти 90% уже готовой проектно-сметной документации и готовы строиться. Финансирование на них должно проходить на условиях софинансирования с органами местного самоуправления.
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Правительством запланировано покрытие потребности из выделенных последних 40 млрд грн, что определено изменениями в государственный бюджет. Первые из проектов — мобильные водозаборы — запланированы к завершению уже в сентябре.
Напомним, украинские предприятия получат возможность заранее фиксировать цену на электроэнергию на квартал, полгода или год. Кабинет Министров принял решение о запуске механизма долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии.
Кстати, коммунальные платежки — это тема, которая стабильно держит украинцев в тонусе По состоянию на начало 2026 года, общий долг населения за жилищно-коммунальные услуги превысил 100 млрд гривен. Кто-то не платит из-за финансовых затруднений, кто-то уехал и считает, что «не проживаешь, значит — не должен», а некоторые просто забывают вовремя передать показатели счетчиков.
В этом материале Finance.ua разбираемся: как проверить свои счета, кому государство разрешает законно не платить и что делать, если цифры в платежках стали неподъемными.

В каких случаях вам могут списать долги за коммуналку

По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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