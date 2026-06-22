«Энергоатом» вернул в сеть очередной атомный энергоблок и прошел экватор ремонтной кампании на АЭС Сегодня 07:29 — Энергетика

АО «НАЭК «Энергоатом» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов подключило к сети Украины дежурный атомный энергоблок после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР).

Об этом сообщила компания со ссылкой на главу «Энергоатома» Павла Ковтонюка в Телеграм-канале в пятницу.

По его словам, экватор ремонтной кампании уже пройден, а большинство ППР на энергоблоках АЭС выполняются с опережением графика на несколько суток, что является важным вкладом в стабильность украинской энергосистемы.

«Сегодня мы не только уверенно выполняем ремонтную программу, но и обеспечиваем сверхплановое производство электроэнергии», — отметил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что благодаря четкой организации работ, ответственному соблюдению графиков и профессионализму коллективов АЭС у украинской энергосистемы есть необходимый ресурс для стабильной работы.

«Именно это позволяет стране проходить текущий период без применения графиков отключений электроэнергии, которые из-за последствий массированных российских атак были вынужденной мерой в прошлом году», — дополнил глава «Энергоатома».

По информации НАЭК, с начала года украинские атомные электростанции произвели более 25 млрд кВт*ч электроэнергии, превысив показатели прогнозного баланса Министерства энергетики Украины более чем на 500 млн кВт*ч.

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