В Киеве возможны новые отключения света в летний период — эксперт Сегодня 19:34 — Энергетика

Свет будут выключать, даже если украинцы будут меньше использовать кондиционеры

Жители отдельных районов Киева в понедельник, 22 июня, сообщили об отключении электроэнергии. В частности, перебои со светом фиксировались в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах. По словам жителей столицы, в домовых чатах появляются сообщения о начале аварийных отключений.

По словам председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, по факту в Украине уже начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров, передает УНИАН.

Причины отключений

«Можно сказать, что сезон летних отключений электроэнергии уже начался в Украине. Не забываем, что враг готовит следующие обстрелы, которые могут еще больше усилить дефицит из-за повреждений подстанций — хотя и домашнее задание по их защите выполнено неплохо», — отметил эксперт.

Главной причиной отключений стало массовое использование кондиционеров в результате летней жары.

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«Сейчас наблюдается дефицит электроэнергии в утренние и вечерние часы. Это связано с тем, что активно используется кондиционирующее оборудование», — отметил он.

Игнатьев добавил, что рост температуры также оказывает существенное влияние на потребление электроэнергии, увеличивая нагрузку на систему.

Он также подчеркнул, что часть энергоблоков атомных электростанций выведена на плановые ремонты, что дополнительно уменьшает доступные мощности.

Ограниченные возможности импорта электроэнергии

По словам эксперта, рассчитывать на значительный импорт электроэнергии из Европы не стоит из-за высокого спроса в странах-соседях на фоне жары.

Он отметил, что сочетание ремонтов на АЭС, высокое потребление и ограниченный импорт создает дефицит мощностей в системе.

Прогноз о продолжительности отключений

«Не забываем, что 2 энергоблока АЭС, а это 2 ГВт/час — выведены сейчас в плановые ремонты. Хоть они и с опережением графика идут, но все равно. В Европе сейчас также жара — у наших соседей румын, венгров, словаков, поляков. Поэтому нет такого объема электроэнергии у них, чтобы нам выдавать для покрытия нашего дефицита. Сейчас импорт намного ниже. Всё это суммарно дает дефицит электроэнергии. Поэтому в разных регионах, где самое большое потребление, но нет возможности передать, распределить электроэнергию, как раз и создается дефицит», — говорит эксперт.

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Свет будут выключать даже если украинцы будут меньше использовать кондиционеры, считает специалист.

«Если мы вместе снизим потребление за счет неиспользования электроэнергии для кондиционеров, то в утренние часы это может быть до 2 часов, не считая обстрелов. В вечерние часы — от 3 до 4 часов», — прогнозирует Игнатьев.

Что говорят энергетики

ДТЭК подтверждают отсутствие света в Днепровском и Дарницком районах Киева в результате аварии. Согласно сообщению энергетиков, электроснабжение должны были вернуть в дома к 16:00.

УНІАН По материалам:

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