В квартирах Киева зимой может быть +12…+15°C — прогноз эксперта Сегодня 12:08 — Энергетика

Cтоличные теплоэлектроцентрали не смогут выйти на полную генерацию

Из-за повреждений столичных ТЭЦ Киеву может быть сложно полностью обеспечить город теплом в грядущем отопительном сезоне. По оценке соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, оперативные ремонты позволят восстановить лишь часть мощностей, а температура в домах в самых сложных условиях может составить +12…+15°C.

Такую оценку он дал в эфире Ранок. Live

Какую мощность смогут восстановить столичные ТЭЦ

Из-за повреждений, нанесенных российскими ударами, столичные теплоэлектроцентрали не смогут выйти на полную генерацию. По словам Корольчука, восстановить отопление до привычных показателей не удастся вне зависимости от погодных условий.

«В лучшем случае температура в жилищах будет на уровне в коридоре 12−15 градусов. И все. То есть больше, в принципе, они не вытянут», — констатировал эксперт.

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Основная причина таких ограничений — техническое состояние городской инфраструктуры. В настоящее время ожидается, что Дарницкая ТЭЦ-4 после проведения необходимых работ сможет производить лишь до 50% своей прежней мощности. Что касается ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, прогнозы несколько более оптимистичны — ожидается, что они восстановят свой эксплуатационный потенциал до уровня до 70%.

«Ибо те повреждения, они фактически не уничтожают объект как таковой? Его можно восстанавливать, но для этого нужно время. И вот к настоящему моменту то, что можно восстановить в оперативном режиме — это оперативные ремонты, это все. Вот где-то до 70% ТЭЦ-5 и 6 и до 50 процентов ТЭЦ-4», — пояснил Корольчук.

Новые обстрелы остаются главной угрозой

Несмотря на то, что вокруг объектов генерации активно формируют системы защиты, вероятность новых ударов остается критической угрозой.

«То есть противовоздушная оборона, к сожалению, в сложной ситуации. То есть это признает и президент, и правительство, и все остальные. Поэтому это, наверное, ключевой вопрос, который будет стоять, как бы, в повестке дня», — подытожил соучредитель Института энергетических стратегий.

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