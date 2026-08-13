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Правительство упростило правила для инвесторов в «зеленую» энергетику — нововведения

Энергетика
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Правительство упростило правила для инвесторов в «зеленую» энергетику — нововведения
Правительство упростило правила для инвесторов в «зеленую» энергетику — нововведения
Кабинет Министров обновил правила проведения аукционов по распределению квоты поддержки.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.
Как он написал, уже осенью проведут «зеленые» аукционы поддержки по обновленной процедуре.

Нововведения

Упрощено участие инвесторов в аукционах. Вводят новый инструмент гарантирования реализации проектов:
  • участники смогут выбрать альтернативу банковской гарантии — предоставить финансовое обеспечение непосредственно гарантированному покупателю.
Это делает механизм более гибким и доступным бизнесу.
Уменьшается финансовая нагрузка на инвесторов путём снижения размера банковских гарантий.
  • Теперь бизнесу не нужно изымать значительные средства для участия в аукционах. Эти ресурсы компании смогут направлять непосредственно на строительство нового поколения.
Увеличиваются сроки подтверждения присоединения объектов к электрическим сетям. Обновляя правила, создают условия, при которых инвестировать в строительство объектов возобновляемой энергетики в Украине будет проще и выгоднее.

Что это дает

Чем больше инвестиций привлекут в новое поколение, тем больше собственной электроэнергии будет производить Украина.
Это позволит усилить энергетическую устойчивость страны, укрепить энергетическую сохранность в условиях неизменных русских атак на энергетическую инфраструктуру.
Раньше мы писали, какая доля «зеленой» энергетики в генерации.
В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили 11% общего производства электроэнергии в Украине.

Структура производства электроэнергии из ВИЭ

Наибольший удельный вес традиционно занимают солнечные электростанции — 78%.
Доля ветроэлектростанций составляет 12%,
объектов, производящих электроэнергию из биогаза и биомассы, — 8%, малых гидроэлектростанций — 2%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Зеленая энергетикаЭнергетика
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