Цены на газ в Европе приблизились к максимуму с 2023 года
Европейские цены на природный газ приближаются к самому высокому уровню с начала войны с Ираном. На рынок давят рост спроса из-за новой волны жары, увеличения нагрузки на газовые электростанции, задержка технического обслуживания ключевого месторождения в Норвегии и ожидаемое солнечное затмение.
Об этом сообщает Financial Times.
Жара повышает спрос на газ
В ходе торгов эталонный фьючерсный контракт TTF на короткое время поднялся выше €62 за мегаватт-час, приближаясь к пику в €63 за МВт-час, зафиксированному 24 июля, что стало самым высоким уровнем с января 2023 года. Позже цены немного снизились на фоне новых ожиданий возможного мирного соглашения между США и Ираном, остановившись перед этим на отметке €60,85 за МВт-час.
Спрос на газ для производства электроэнергии этим летом стремительно вырос из-за массового использования кондиционеров во время жары и вынужденного падения объемов генерации на АЭС и угольных станциях. Речная вода, необходимая для их охлаждения, слишком нагрелась, а во многих регионах ее уровень критически упал.
В частности, румынский государственный производитель Nuclearelectrica предупредил о возможной остановке второго блока АЭС «Чернаводе» из-за критического обмеления Дуная после того, как первый блок уже был остановлен 31 июля. В Британии метеорологи объявили «янтарное» предупреждение из-за жары до 38 °C, что также повышает нагрузку на газовую генерацию, которая сама страдает от высоких температур.
По данным Wood Mackenzie, спрос на газ для генерации в Западной Европе в июле оказался на 714 млн кубометров выше нормы и в августе продолжает превышать пятилетний средний показатель.
Затмение может сократить солнечную генерацию
Дополнительным фактором давления стало первое в этом веке полное солнечное затмение, которое будет наблюдаться в континентальной Европе. По данным французского оператора RTE, из-за затмения Европа временно потеряет около 9,7 ГВт солнечной генерации в течение нескольких вечерних часов. Это заставляет операторов сетей задействовать газовые мощности, из-за чего цены на электроэнергию на сутки вперед в Германии уже выросли примерно на €200 — до €461,17 за МВт-ч.
Параллельно с этим норвежский трубопроводный оператор Gassco сообщил о вынужденном продолжении технического обслуживания на оффшорном месторождении Shell Ormen Lange из-за технических проблем.
Ситуацию усложняют ограниченные мировые поставки сжиженного газа из-за рисков судоходства в Ормузском проливе и сокращения добычи в Катаре на фоне войны с Ираном. Поскольку уровень наполнения европейских хранилищ остается низким, аналитики отмечают, что даже незначительные дисбалансы на рынке вызывают резкий рост цен.
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