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Киев выделил 800 млн грн на ремонт электрооборудования в домах

Энергетика
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И. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев
И. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев
Киев в этом году выделил 800 млн грн на ремонт и замену электрооборудования в жилых домах. Работы проведут по 740 адресам.
Об этом во время брифинга по выполнению Плана устойчивости города Киева сообщил и. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.
Жилищные организации будут ремонтировать или заменять элементы систем энергообеспечения домов.
Параллельно ДТЭК ремонтирует и заменяет оборудование на внешних объектах. В частности, планируется усилить подстанции на 120 объектах.

В Киеве уже ввели около 60 МВт когенерационных мощностей

В рамках комплексного плана до конца года в Киеве планируется построить когенерационные объекты общей мощностью 200 МВт. В настоящее время уже введено около 60 МВт.
Выработанная на этих объектах электроэнергия уже поставляется в общую энергосистему Украины.
По словам Пантелеева, до конца года также планируется создать 40 МВт резервных мощностей. В настоящее время уже построили три дизельные электростанции общей мощностью 16,7 МВт.
Работы над остальными запланированными мощностями планируют завершить до конца года.

Киев усиливает энергостойкость городской инфраструктуры

В рамках комплексного плана энергостойкости столица реализует собственные проекты за счет городских средств и ресурсов. Среди них — восстановление энергооборудования, ремонт и замена электрооборудования в жилых домах, мероприятия по энергостойкости в учреждениях социальной сферы и жилищном фонде, а также инновационные проекты", — отметил Петр Пантелеев.
Кроме того, в Киеве усиливают резервное питание системы водоснабжения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен темпами выполнения планов устойчивости регионов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. «Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важные вещи. Так же, как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью не доволен. Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться», — сказал президент.
По материалам:
Finance.ua
КиевЭлектроэнергия
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