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Как пережить жару, чтобы кондиционер не накрутил лишнего

Энергетика
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Охлаждение квартиры кондиционером
Охлаждение квартиры кондиционером
Летняя жара заставляет украинцев все чаще включать климатическую технику, что мгновенно отражается в платежках за электроэнергию. Однако в Yasno говорят, что существенно снизить затраты на охлаждение дома вполне реально без потери комфорта. Нужно только соблюдать несколько простых правил эксплуатации приборов.

Как охладить дом и сохранить бюджет

  • Оптимальный температурный режим
Не следует выставлять на пульте экстремально низкие показатели. Температура на уровне 22−25°C вполне комфортна для организма и не создает критической нагрузки на компрессор.
  • Точечное охлаждение
Охлаждайте только те помещения, где проводите большую часть времени. Нет смысла поддерживать прохладу в пустых комнатах в течение всего дня.
  • Герметичность помещения
В Yasno советуют всегда плотно закрывать окна и двери при работе кондиционеров. Утрата прохладного воздуха заставляет технику работать на максимальной мощности без перерыва.
  • Регулярное техническое обслуживание
Грязные фильтры снижают эффективность циркуляции воздуха, а нехватка хладагента заставляет мотор работать в усиленном режиме. Вовремя чистите сетки и проверяйте уровень фреона.
  • Умный контроль работы
Выключайте прибор, когда покидаете дом. Для поддержания оптимального микроклимата к вашему возвращению лучше настроить таймер или воспользоваться умной розеткой.
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  • Свободное пространство вокруг блока
Убедитесь, что внутренний блок кондиционера не перекрыт плотными шторами, шкафами или другой мебелью. Помехи мешают равномерному распределению холодного воздуха по комнате.
  • Ночной режим и экономные тарифы
В темное время суток переключайте технику в режим Sleep — это снизит шум и потребление энергии. Если у вас установлен двухзонный счетчик, использование кондиционера с 23:00 до 07:00 обойдется вдвое дешевле, благодаря ночному тарифу.
Также в Yasno советуют не забывать о защите от прямого солнца — используйте плотные шторы, жалюзи или светоотражающую пленку на окнах. Это позволит «скрыть» квартиру от горящих лучей и уменьшит нагрев воздуха в комнате еще до включения техники.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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