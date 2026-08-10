Как пережить жару, чтобы кондиционер не накрутил лишнего Сегодня 07:45 — Энергетика

Охлаждение квартиры кондиционером

Летняя жара заставляет украинцев все чаще включать климатическую технику, что мгновенно отражается в платежках за электроэнергию. Однако в Yasno говорят, что существенно снизить затраты на охлаждение дома вполне реально без потери комфорта. Нужно только соблюдать несколько простых правил эксплуатации приборов.

Как охладить дом и сохранить бюджет

Оптимальный температурный режим

Не следует выставлять на пульте экстремально низкие показатели. Температура на уровне 22−25°C вполне комфортна для организма и не создает критической нагрузки на компрессор.

Точечное охлаждение

Охлаждайте только те помещения, где проводите большую часть времени. Нет смысла поддерживать прохладу в пустых комнатах в течение всего дня.

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Герметичность помещения

В Yasno советуют всегда плотно закрывать окна и двери при работе кондиционеров. Утрата прохладного воздуха заставляет технику работать на максимальной мощности без перерыва.

Регулярное техническое обслуживание

Грязные фильтры снижают эффективность циркуляции воздуха, а нехватка хладагента заставляет мотор работать в усиленном режиме. Вовремя чистите сетки и проверяйте уровень фреона.

Умный контроль работы

Выключайте прибор, когда покидаете дом. Для поддержания оптимального микроклимата к вашему возвращению лучше настроить таймер или воспользоваться умной розеткой.

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Свободное пространство вокруг блока

Убедитесь, что внутренний блок кондиционера не перекрыт плотными шторами, шкафами или другой мебелью. Помехи мешают равномерному распределению холодного воздуха по комнате.

Ночной режим и экономные тарифы

В темное время суток переключайте технику в режим Sleep — это снизит шум и потребление энергии. Если у вас установлен двухзонный счетчик, использование кондиционера с 23:00 до 07:00 обойдется вдвое дешевле, благодаря ночному тарифу.

Также в Yasno советуют не забывать о защите от прямого солнца — используйте плотные шторы, жалюзи или светоотражающую пленку на окнах. Это позволит «скрыть» квартиру от горящих лучей и уменьшит нагрев воздуха в комнате еще до включения техники.

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