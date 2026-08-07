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Солнечное затмение временно сократит генерацию электроэнергии в Европе

Энергетика
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Частичное солнечное затмение, которое состоится 12 августа, приведет к кратковременному понижению производства солнечной электроэнергии в странах Европы. В то же время, энергетики уверяют, что перебоев с электроснабжением для потребителей не ожидается.
Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на французского оператора высоковольтных сетей RTE.
По прогнозам компании, во время затемнения солнечный свет на несколько десятков минут существенно ослабнет, а затем быстро восстановится. Это приведет к резким, но кратковременным колебаниям производства электроэнергии на солнечных электростанциях.
Астрономическое явление будет продолжаться примерно с 19:30 до 21:30. В некоторых районах Франции Солнце будет закрыто почти на 99%, а на севере Испании затмение станет полным.
По оценкам RTE, в пиковый момент производство солнечной электроэнергии в Европе может сократиться почти на 9,7 ГВт, что составляет около 3,7% общей установленной мощности солнечной генерации в странах ЕС.
Во Франции, если погода будет ясной, производство электроэнергии из солнца может временно снизиться примерно на 1,8 ГВт. Это около 3% общего объема производства электроэнергии в стране.
Наибольшее влияние затемнения прогнозируют в Германии, где генерация может упасть примерно на 3,3 ГВт, а также в Испании почти на 3 ГВт.
Французский оператор отмечает, что ситуация не представляет угрозы для энергосистемы. Электроэнергии будет достаточно, а затемнение произойдет уже после прохождения дневного пика солнечного поколения. Кроме того, за работой европейских энергосетей во время этого явления будет следить Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).
По материалам:
Українські Новини
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