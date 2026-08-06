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Атомные электростанции в ЕС закрываются из-за обмеления рек (мнение эксперта)

Энергетика
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Атомные электростанции в ЕС закрываются из-за обмеления рек (мнение эксперта)
Атомные электростанции в ЕС закрываются из-за обмеления рек (мнение эксперта)
Из-за аномальной жары в Европе существенно снизился уровень воды в реках, в частности, на Дунае он достиг исторически низких отметок.
В результате страны, использующие дунайскую воду для охлаждения своих АЭС, вынуждены останавливать станции.
Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что в Украине также фиксируют исторически низкие уровни на водных объектах, но это никак не повлияет на работу украинской атомной генерации, поскольку она питается по другому принципу.
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«В Украине другая система охлаждения, другая модель энергоблоков. Нам такая ситуация не угрожает. У нас охлаждается таким образом только Хмельницкая АЭС (из Нетешинского водохранилища — УНИАН). Другие АЭС в Украине охлаждаются за счет артезианских скважин», — говорит Игнатьев.
Летом энергоблоки АЭС в Украине обычно выводят на плановый ремонт. По его словам, никаких причин для беспокойства нет.
«Ремонтная кампания на АЭС еще продолжается, однако проходит с опережением графика», — отмечает специалист.
Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» расположена на берегу реки Дунай. Станция использует воду для охлаждения реакторов. «Пакш» обеспечивает до половины потребностей страны в электроэнергии. Из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае Венгрия вынуждена остановить работу АЭС.
Аналогичная ситуация и в соседней Румынии, где был остановлен первый энергоблок АЭС «Чернавода». Страна начала закупать электроэнергию у Украины при поддержке молдавского поставщика.
Молдова также предпринимает меры по энергетической безопасности и защите водных ресурсов из-за низкого уровня воды в Днестре — запретят экспорт электроэнергии в пиковые часы.
По материалам:
УНІАН
АЭС
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