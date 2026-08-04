0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна страна ограничит потребление электроэнергии и воды

Мир
25
Молдова принимает меры по энергетической безопасности и защите водных ресурсов из-за низкого уровня воды в Днестре — запретят экспорт электроэнергии в пиковые часы.
Об этом сообщает NewsMaker.
3 августа Национальная комиссия по управлению кризисами под председательством премьер-министра Василия Тофана одобрила решение об ограничении коммерческого экспорта электроэнергии в пиковые часы — с 18:00 до 22:00.
Параллельно компания Energocom будет искать альтернативные источники энергии в Румынии, Украине и других доступных рынках.
В общественных и коммерческих зданиях внутреннее освещение сократят не менее 30%. С 18.00 до 06.00 в населенных пунктах будут выключать фонтаны, витрины, декоративное, архитектурное и рекламное освещение.
Операторы водоснабжения и канализации адаптируют работу насосов для снижения потребления энергии в пиковые часы, а местные власти оптимизируют уличное освещение без ущерба для критически важных служб.
Управители жилых домов должны предупредить жителей о рекомендации избегать лифтов в часы максимального потребления — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 23:00, чтобы не застрять в случае возможного отключения электроснабжения.
Подключение солнечных и ветровых станций с батареями и системами хранения энергии будет рассматриваться в приоритетном порядке, а компания Moldelectrica усилит сотрудничество с операторами Румынии и Украины для активации экстренной помощи при необходимости.
Комиссия ограничивает использование воды для мытья улиц и тротуаров, наполнение бассейнов и рекреационных водоемов. Забор воды и полив сельхозугодий из Днестра разрешили только ночью — с 21:00 до 06:00, с приоритетом для садовых культур. Министерство внешней среды сможет временно ограничивать забор воды на участках реки с критически низким уровнем.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems