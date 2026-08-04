Еще одна страна ограничит потребление электроэнергии и воды Сегодня 14:23 — Мир

Молдова принимает меры по энергетической безопасности и защите водных ресурсов из-за низкого уровня воды в Днестре — запретят экспорт электроэнергии в пиковые часы.

Об этом сообщает NewsMaker

3 августа Национальная комиссия по управлению кризисами под председательством премьер-министра Василия Тофана одобрила решение об ограничении коммерческого экспорта электроэнергии в пиковые часы — с 18:00 до 22:00.

Параллельно компания Energocom будет искать альтернативные источники энергии в Румынии, Украине и других доступных рынках.

В общественных и коммерческих зданиях внутреннее освещение сократят не менее 30%. С 18.00 до 06.00 в населенных пунктах будут выключать фонтаны, витрины, декоративное, архитектурное и рекламное освещение.

Операторы водоснабжения и канализации адаптируют работу насосов для снижения потребления энергии в пиковые часы, а местные власти оптимизируют уличное освещение без ущерба для критически важных служб.

Управители жилых домов должны предупредить жителей о рекомендации избегать лифтов в часы максимального потребления — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 23:00, чтобы не застрять в случае возможного отключения электроснабжения.

Подключение солнечных и ветровых станций с батареями и системами хранения энергии будет рассматриваться в приоритетном порядке, а компания Moldelectrica усилит сотрудничество с операторами Румынии и Украины для активации экстренной помощи при необходимости.

Комиссия ограничивает использование воды для мытья улиц и тротуаров, наполнение бассейнов и рекреационных водоемов. Забор воды и полив сельхозугодий из Днестра разрешили только ночью — с 21:00 до 06:00, с приоритетом для садовых культур. Министерство внешней среды сможет временно ограничивать забор воды на участках реки с критически низким уровнем.

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