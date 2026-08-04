Трамп начал продавать инсайды за $100 000 в месяц в своей соцсети

Интерфейс программирования под названием Truth API предназначен для предоставления бизнесу «прямого, лицензированного потока наиболее влиятельных на рынок публикаций платформы Truth в режиме реального времени», — заявил временный генеральный директор материнской компании Кевин Макгерн.
Торговые фирмы и другие платные подписчики теперь смогут получить доступ к публикациям Трампа и других известных аккаунтов в Truth раньше других пользователей — за плату до 100 тыс. дол. в месяц.
Подобные услуги есть и в других соцсетях, отмечает издание. В то же время Truth Social выделяется тем, что ее самым влиятельным пользователем является Трамп, который также имеет больше акций ее материнской компании, торгуемой на публичном рынке, а это значит, что президент США может лично извлечь выгоду от этой услуги.
Учетная запись Трампа имеет около 13 миллионов подписчиков. Он часто использует его, чтобы объявить о важных политических решениях, прежде чем принимать их официально.
В частности, примерами являются публикации, связанные с тарифами и войной в Иране.
Это означает, что подписчики смогут узнавать определенные решения президента США раньше других и принимать собственные бизнес-решения на их основе.
Критики утверждают, что сервис является очевидным доказательством манипуляций рынком и инсайдерской торговли.