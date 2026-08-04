Трамп начал продавать инсайды за $100 000 в месяц в своей соцсети Сегодня 09:44 — Мир

Президент США Дональд Трамп запустил платную подписку в своей соцсети Truth Social и предлагает ранний доступ к своим публикациям, среди которых могут быть рыночные инсайды.

Об этом пишет The Guardian.

Интерфейс программирования под названием Truth API предназначен для предоставления бизнесу «прямого, лицензированного потока наиболее влиятельных на рынок публикаций платформы Truth в режиме реального времени», — заявил временный генеральный директор материнской компании Кевин Макгерн.

Торговые фирмы и другие платные подписчики теперь смогут получить доступ к публикациям Трампа и других известных аккаунтов в Truth раньше других пользователей — за плату до 100 тыс. дол. в месяц.

Подобные услуги есть и в других соцсетях, отмечает издание. В то же время Truth Social выделяется тем, что ее самым влиятельным пользователем является Трамп, который также имеет больше акций ее материнской компании, торгуемой на публичном рынке, а это значит, что президент США может лично извлечь выгоду от этой услуги.

Учетная запись Трампа имеет около 13 миллионов подписчиков. Он часто использует его, чтобы объявить о важных политических решениях, прежде чем принимать их официально.

В частности, примерами являются публикации, связанные с тарифами и войной в Иране.

Это означает, что подписчики смогут узнавать определенные решения президента США раньше других и принимать собственные бизнес-решения на их основе.

Критики утверждают, что сервис является очевидным доказательством манипуляций рынком и инсайдерской торговли.

Економічна Правда По материалам:

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