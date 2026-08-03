В Румынии взорвут скалу, чтобы спасти АЭС из-за засухи на Дунае Сегодня 22:31 — Мир

Румынская армия готовится взорвать скалу, расположенную на реке Дунай, чтобы сохранить в рабочем состоянии один из реакторов АЭС.

Об этом сообщает Digi24

Отмечается, что военные уже произвели два подрыва. По словам заместителя командующего Военно-морскими силами Румынии Марселя Некулае, ожидалось, что этого будет достаточно. Однако на практике скала оказалась более жесткой. Поэтому власти планируют продолжать эту операцию, используя больше взрывчатки.

В общей сложности к операции привлечены более 100 военных. Боевые водолазы уже провели ряд испытаний. Уже в понедельник планируется провести три контролируемых детонации, каждая из которых будет использовать мощный заряд для перенаправления потока рукава Бала в рукав Старого Дуная.

Напомним, на фоне сильной засухи в Европе, на Дунае зафиксировано историческое обмеление. Это повлияло на транспорт, туризм, промышленность и энергетику ряда европейских стран.

В частности, в Венгрии, на фоне обмеления Дуная, предупреждают о возможных проблемах в работе единственной в стране АЭС. Премьер страны Петер Мадяр заявлял, что следующие пять дней могут стать критическими для энергосистемы страны.

В то же время, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отмечал, что эти события вряд ли повлияют на Украину. В частности, из-за того, что в настоящее время Киев импортирует минимальное количество энергетики именно из Венгрии. А благодаря росту количества солнечных электростанций Украина вообще может покрыть весь дефицит.

УНІАН По материалам:

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