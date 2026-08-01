Грузия продлила предоставление помощи украинским беженцам Сегодня 22:17 — Мир

Флаги Грузии и Украины

Правительство Грузии продлило до 1 октября 2026 года действие программы финансовой поддержки для граждан Украины и лиц, имеющих право на постоянное проживание в Украине и прибывших в Грузию из-за войны.

Об этом ссылаясь на Администрацию правительства Грузии сообщает Sova.

Какие выплаты получают украинцы в Грузии

Согласно решению, семьи будут продолжать получать ₾300 на обеспечение жильем, а каждый получатель — ₾45 ежемесячного пособия.

Однако в случае, если человек покинет территорию Грузии, выплата ₾45 будет прекращаться со следующего месяца. Кроме того, выплата ₾300 на жилье будет прекращена семье, если все ее члены уедут из страны.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выплаты производит Агентство социального обслуживания.

Также правительство продлило до 1 октября 2026 года программу медицинского обслуживания для граждан Украины, прибывших в Грузию в период с 1 февраля 2022 по 1 октября 2026 и непрерывно находятся на территории страны.

Укрінформ По материалам:

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