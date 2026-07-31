Сколько министерств действуют в правительствах европейских стран: где больше всего (инфографика) Сегодня 09:44 — Мир

Действующее правительство Сергея Корецкого состоит из 17 министерств вместо 15 времен Свириденко. Это было сделано за счет разделения двух министерств:

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разделили обратно на два отдельных ведомства — аграрной политики и продовольствия/экономики и окружающей среды;

Министерство развития общин и территорий аналогично разделили обратно на министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту/по делам общин, территорий и ВПЛ.

Таким образом, новое правительство отказалось от идеи «мегаминистерств» с большими сферами ответственности. Кроме того, исчезла должность вице-премьер-министра по восстановлению, которую занимал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кроме Украины, 17 министерств есть еще в двух европейских странах — в Албании и Румынии. На одно больше министерство имеет Болгария. В свою очередь из 16 ведомств состоят правительства Германии, Норвегии, Португалии, Венгрии и Хорватии.

Какие страны Европы имеют больше всего министерств

Дании, Сербии и Черногории — 25 министерств. По 24 министерства имеют беларусь и Великобритания, в которой недавно сменилось правительство: вместо Кира Стармера его Наибольшее число министерств среди европейских стран — вПо 24 министерства имеют беларусь и Великобритания, в которой недавно сменилось правительство: вместо Кира Стармера его возглавит Энди Бернем.

В Соединенном Королевстве сложилась необычная по сравнению с континентальной Европой система: статус министерских ведомств (Ministerial departments) в стране имеют как классические министерства (Ministry), так и управления (Office). А главный бюджетный орган называется «Казна Его Величества» (HM Treasury).

Множество министерств также имеют Испания (22), Мальта (21) и Греция (20). Из 20 ведомств также состоят правительства Люксембурга и Северной Македонии. Польша и Франция имеют по 19 министерств.

Где наименьшее количество

Меньше всего министерств — в крохотном княжестве Лихтенштейн — всего 5: финансов; внешних дел, окружающей среды и культуры; инфраструктуры и образования; внутренних дел, экономики и спорта; социальных дел и справедливости

На втором месте Конфедерация Швейцарии. Швейцарское правительство называется Федеральным советом и состоит из 7 министерств. Одно из них, а формально и все правительство возглавляет президент страны — что тоже довольно необычно для европейских правительств.

В Боснии и Герцеговине — 9 министерств, в Исландии и Швеции — по 10. Вместе с тем в Швеции в одном министерстве может быть по несколько министров. У Финляндии 11 министерств, а правительства Нидерландов, Эстонии, Андорры и Австрии состоят из 12 ведомств.

Остальные страны Европы имеют среднее количество министерств: Словения, Словакия, Молдова, Литва, Латвия, Ирландия и Бельгия — по 14, а Чехия и Италия — по 15 органов.

Слово і Діло По материалам:

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