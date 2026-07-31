Сколько министерств действуют в правительствах европейских стран: где больше всего (инфографика)

Действующее правительство Сергея Корецкого состоит из 17 министерств вместо 15 времен Свириденко. Это было сделано за счет разделения двух министерств:
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разделили обратно на два отдельных ведомства — аграрной политики и продовольствия/экономики и окружающей среды;
Министерство развития общин и территорий аналогично разделили обратно на министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту/по делам общин, территорий и ВПЛ.
Таким образом, новое правительство отказалось от идеи «мегаминистерств» с большими сферами ответственности. Кроме того, исчезла должность вице-премьер-министра по восстановлению, которую занимал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Кроме Украины, 17 министерств есть еще в двух европейских странах — в Албании и Румынии. На одно больше министерство имеет Болгария. В свою очередь из 16 ведомств состоят правительства Германии, Норвегии, Португалии, Венгрии и Хорватии.
Какие страны Европы имеют больше всего министерств
Наибольшее число министерств среди европейских стран — в Дании, Сербии и Черногории — 25 министерств. По 24 министерства имеют беларусь и Великобритания, в которой недавно сменилось правительство: вместо Кира Стармера его возглавит Энди Бернем.
В Соединенном Королевстве сложилась необычная по сравнению с континентальной Европой система: статус министерских ведомств (Ministerial departments) в стране имеют как классические министерства (Ministry), так и управления (Office). А главный бюджетный орган называется «Казна Его Величества» (HM Treasury).
Множество министерств также имеют Испания (22), Мальта (21) и Греция (20). Из 20 ведомств также состоят правительства Люксембурга и Северной Македонии. Польша и Франция имеют по 19 министерств.
Где наименьшее количество
Меньше всего министерств — в крохотном княжестве Лихтенштейн — всего 5: финансов; внешних дел, окружающей среды и культуры; инфраструктуры и образования; внутренних дел, экономики и спорта; социальных дел и справедливости
На втором месте Конфедерация Швейцарии. Швейцарское правительство называется Федеральным советом и состоит из 7 министерств. Одно из них, а формально и все правительство возглавляет президент страны — что тоже довольно необычно для европейских правительств.
В Боснии и Герцеговине — 9 министерств, в Исландии и Швеции — по 10. Вместе с тем в Швеции в одном министерстве может быть по несколько министров. У Финляндии 11 министерств, а правительства Нидерландов, Эстонии, Андорры и Австрии состоят из 12 ведомств.
Остальные страны Европы имеют среднее количество министерств: Словения, Словакия, Молдова, Литва, Латвия, Ирландия и Бельгия — по 14, а Чехия и Италия — по 15 органов.