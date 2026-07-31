0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько министерств действуют в правительствах европейских стран: где больше всего (инфографика)

Мир
51
Действующее правительство Сергея Корецкого состоит из 17 министерств вместо 15 времен Свириденко. Это было сделано за счет разделения двух министерств:
  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разделили обратно на два отдельных ведомства — аграрной политики и продовольствия/экономики и окружающей среды;
  • Министерство развития общин и территорий аналогично разделили обратно на министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту/по делам общин, территорий и ВПЛ.
Таким образом, новое правительство отказалось от идеи «мегаминистерств» с большими сферами ответственности. Кроме того, исчезла должность вице-премьер-министра по восстановлению, которую занимал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Сколько министерств действуют в правительствах европейских стран: где больше всего (инфографика)
Кроме Украины, 17 министерств есть еще в двух европейских странах — в Албании и Румынии. На одно больше министерство имеет Болгария. В свою очередь из 16 ведомств состоят правительства Германии, Норвегии, Португалии, Венгрии и Хорватии.

Какие страны Европы имеют больше всего министерств

Наибольшее число министерств среди европейских стран — в Дании, Сербии и Черногории — 25 министерств. По 24 министерства имеют беларусь и Великобритания, в которой недавно сменилось правительство: вместо Кира Стармера его возглавит Энди Бернем.
В Соединенном Королевстве сложилась необычная по сравнению с континентальной Европой система: статус министерских ведомств (Ministerial departments) в стране имеют как классические министерства (Ministry), так и управления (Office). А главный бюджетный орган называется «Казна Его Величества» (HM Treasury).
Множество министерств также имеют Испания (22), Мальта (21) и Греция (20). Из 20 ведомств также состоят правительства Люксембурга и Северной Македонии. Польша и Франция имеют по 19 министерств.

Где наименьшее количество

Меньше всего министерств — в крохотном княжестве Лихтенштейн — всего 5: финансов; внешних дел, окружающей среды и культуры; инфраструктуры и образования; внутренних дел, экономики и спорта; социальных дел и справедливости
На втором месте Конфедерация Швейцарии. Швейцарское правительство называется Федеральным советом и состоит из 7 министерств. Одно из них, а формально и все правительство возглавляет президент страны — что тоже довольно необычно для европейских правительств.
В Боснии и Герцеговине — 9 министерств, в Исландии и Швеции — по 10. Вместе с тем в Швеции в одном министерстве может быть по несколько министров. У Финляндии 11 министерств, а правительства Нидерландов, Эстонии, Андорры и Австрии состоят из 12 ведомств.
Остальные страны Европы имеют среднее количество министерств: Словения, Словакия, Молдова, Литва, Латвия, Ирландия и Бельгия — по 14, а Чехия и Италия — по 15 органов.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems