Украина парализовала почти половину нефтеперерабатывающих мощностей рф

Согласно данным издания, в результате украинских ударов по российским НПЗ было выведено из строя:
свыше 30% фактических мощностей по переработке нефти;
свыше 45% номинальных мощностей.
Журналисты обращают внимание на то, что ремонтные работы на этих объектах продвигаются очень медленно. Все это ведет к тому, что последствия украинских дип-страйков ощущаются еще много недель, а иногда и месяцев.
Издание проанализировало данные S&P Global Energy и спутниковые снимки крупнейших российских НПЗ. Выяснилось, что часть предприятий до сих пор не возобновила полноценную работу. Более того, заводы в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани на момент проведения анализа нефть не перерабатывали вовсе.
По словам экспертов, даже после возобновления работы предприятиям понадобится больше года, чтобы вернуться к предыдущему уровню производительности.
«Украина совершила технологический прорыв, который позволил существенно увеличить производство дальнобойных дронов и наладить их массовый выпуск», — объяснил новые успехи Сил обороны руководитель программы по Евразии Немецкого совета по внешней политике Штефан Майстер.