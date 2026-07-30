0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина парализовала почти половину нефтеперерабатывающих мощностей рф

Мир
27
Украина парализовала почти половину нефтеперерабатывающих мощностей рф
Украина парализовала почти половину нефтеперерабатывающих мощностей рф
Масштабная кампания дальнобойных ударов Украины стала одной из причин глубочайшего топливного кризиса в россии за последние десятилетия.
Об этом сообщает Financial Times.
Согласно данным издания, в результате украинских ударов по российским НПЗ было выведено из строя:
  • свыше 30% фактических мощностей по переработке нефти;
  • свыше 45% номинальных мощностей.
Журналисты обращают внимание на то, что ремонтные работы на этих объектах продвигаются очень медленно. Все это ведет к тому, что последствия украинских дип-страйков ощущаются еще много недель, а иногда и месяцев.
Издание проанализировало данные S&P Global Energy и спутниковые снимки крупнейших российских НПЗ. Выяснилось, что часть предприятий до сих пор не возобновила полноценную работу. Более того, заводы в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани на момент проведения анализа нефть не перерабатывали вовсе.
По словам экспертов, даже после возобновления работы предприятиям понадобится больше года, чтобы вернуться к предыдущему уровню производительности.
Читайте также
Ситуация в стране-агрессоре может еще больше усугубиться, ведь российские системы защиты от беспилотников не способны эффективно отражать массированные украинские атаки.
Последние открытые данные свидетельствуют, что с начала 2026 года российские НПЗ не менее 194 раз попадали под удары Сил обороны Украины.
Что важно понимать, это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также
«Украина совершила технологический прорыв, который позволил существенно увеличить производство дальнобойных дронов и наладить их массовый выпуск», — объяснил новые успехи Сил обороны руководитель программы по Евразии Немецкого совета по внешней политике Штефан Майстер.
По материалам:
РБК-Україна
россия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems