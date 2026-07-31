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В Италии призвали закрыть Шенгенскую зону для Испании — причины

Мир
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после того, как 30 июля сотни мигрантов незаконно пересекли границу из Марокко в североафриканский анклав Сеута.
Об этом он написал в соцсети Х, передает «Европейская правда».
Таяни заявил, что он поддерживает закрытие зоны свободного передвижения по Испании. Итальянский министр аргументировал это тем, что «нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности».
«Поступающие из Сеуты кадры свидетельствуют о том, что решение правительства в Мадриде предоставить испанское — а следовательно, и европейское — гражданство более 500 000 нелегальных иммигрантов крайне ошибочно и способствует торговле людьми», — сказал он.
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в свою очередь заявила, что Италия не будет «сидеть сложа руки» в этой ситуации.
«Мы созываем соответствующие ведомства, и по итогам этих встреч мы готовы принять меры — в том числе чрезвычайные — для защиты наших границ и безопасности наших граждан, таких как приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией. Мы не уступим ни на миллиметр в вопросе нелегальной иммиграции: защита наших границ, борьба с торговцами людьми и обеспечение эффективной репатриации и далее будут оставаться политикой этого правительства», — заверила она.
Следует напомнить, что в июле Верховный суд Испании принял решение, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя немедленно возвращать в соответствии со специальным режимом отказа в пересечении границы, действующей в этих анклавах.
По материалам:
Економічна Правда
Испания
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