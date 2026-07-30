США заключили контракт на производство ракет для Patriot почти на $60 млрд — Reuters Сегодня 12:23 — Мир

США заключили контракт на производство ракет для Patriot почти на $60 млрд — Reuters

Армия США заключила с компанией Lockheed Martin семилетний контракт на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot общей стоимостью до 58,6 млрд долларов.

Как отмечает агентство Reuters, решение было принято на фоне истощения американских запасов вооружений из-за военной помощи союзникам, а также использования боеприпасов в ходе конфликтов в Украине и Иране.

Новое соглашение расширяет годичный контракт на $4,7 млрд, подписанный в апреле, в рамочную программу закупок на 2026−2032 финансовые годы. Оно предусматривает производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для комплексов Patriot.

В Пентагоне ужесточаются требования к оборонным компаниям по наращиванию темпов производства. Администрация президента США Дональда Трампа также призывает производителей сосредоточиться на расширении производственных мощностей, а не на увеличении выплат акционерам.

Параллельно американские власти заключили аналогичное рамочное соглашение с компанией RTX, материнской компанией Raytheon. В нем прописано увеличение производства крылатых ракет Tomahawk примерно с 60 до 1000 единиц в год.

В Lockheed Martin заявили, что новый контракт позволит утроить производственные мощности по выпуску ракет PAC-3 MSE до конца 2030 года. Компания также планирует увеличить штат работников завода в Камдене (штат Арканзас) на 50% и инвестировать $8−9 млрд к 2030 году в модернизацию более 20 производственных объектов в США, в том числе создание новых центров производства боеприпасов в Алабаме и Арканзасе. Об этом сообщает Reuters

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США встретился с руководством американской оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили совместное производство вооружения, обмен технологиями и усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Американская оборонная компания Lockheed Martin объявила о разработке нового более доступного перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot. Таким образом, американская армия стремится найти более дешевые способы борьбы с беспилотниками и ракетами.

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