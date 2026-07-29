ТОП-3 страны среди самых модных европейских туристических направлений в 2026 году Сегодня 21:00 — Мир

ТОП-3 страны среди самых модных европейских туристических направлений в 2026 году

Чехия, Исландия и Испания — среди самых модных европейских туристических направлений в 2026 году, согласно новым данным.

Новый опрос, проведенный Amadeus Travel Intelligence и UN Tourism, показывает, какие европейские направления привлекают путешественников, какие рынки стимулируют спрос и какие регионы расширяют авиасообщение, пишет es.euronews.

Согласно отчету «Туристические выводы 2026: Фокус на Европе», опубликованном Amadeus Travel Intelligence и UN Tourism, пассажиропоток вырос на 2,3%, а заполняемость отелей выросла на 2% между маем 2025 года и апрелем 2026 по сравнению с предыдущим годом.

Европа остается крупнейшим туристическим регионом мира, располагая более чем 130 миллионами иностранных туристов в первом квартале 2026 года.

Этот 4% рост закрепляет «сильный импульс 2025 года», отмечается в отчете, и некоторые европейские направления «получили выгоду от перенаправления туристических потоков в марте».

Южная Средиземноморская Европа и Северная Европа зафиксировали 4% роста количества прибытий в первом квартале 2026 года, тогда как Центральная и Восточная Европа с ростом на 6% закрепили свое восстановление.

Количество прибытий в Западную Европу возросло на 2% в первом квартале года.

Куда путешествуют туристы в Европе

Прогнозы объема авиаперелетов и емкости мест по расписанию от авиакомпаний в период с апреля по сентябрь 2026 года указывают на пик чуть более 160 миллионов, причем основными рынками являются Соединенные Штаты, Испания и Германия.

Кроме этих трех основных рынков, в отчете определяется наибольший годовой рост среди японских, датских и египетских путешественников в Европу с увеличением на 19%, 11% и 8% соответственно.

Что касается исходящих рынков, то японские путешественники, вероятнее всего, «соберут чемоданы и приедут в Европу», согласно отчету. Увеличение количества поисковых запросов из Японии на 62% привело к росту бронирований на 19%, что на восемь процентных пунктов выше Дании, следующий по величине рынок по возрастанию бронирований.

Куда все направляются

Испания укрепляет свои позиции как наиболее популярное направление поиска и бронирования в Европе.

Однако Чешская Республика занимает первое место как наиболее быстро растущее направление по количеству бронирований среди основных европейских рынков, с ростом на 18% в годовом исчислении, опережая Исландию с 11%. Страна также является одним из самых популярных направлений в Центральной и Восточной Европе, а уровень заполняемости гостиниц восстановился после падения в начале 2016 года до более чем 60%.

Другие направления, такие как Исландия и Дания, также демонстрируют самый высокий рост среди 30 наиболее бронированных направлений на континенте.

Согласно отчету, все это указывает на сильный интерес путешественников к культурно насыщенным городским поездкам и путешествиям, ориентированным на природу, в Северной и Центральной Европе, что свидетельствует об уходе от того, что определено как «традиционные основные туристические направления». Данные бронирования показывают, что путешественники ищут направления, которые предлагают дифференцированный опыт и лучший баланс между сезонами.

Узбекистан и Таджикистан — это страны, вызывающие самый большой онлайн-интерес, с ростом поисковых запросов на 64% для обоих направлений. Также был зафиксирован значительный рост поисковых запросов для Швейцарии (рост на 36%), Швеции (рост на 36%) и Дании (рост на 34%).

Ирландия (на 33% больше), Бельгия (на 32% больше) и Норвегия (на 31% больше).

Кто формирует спрос

Спрос в Европе стимулируют путешественники старшего возраста.

По всей Европе люди в возрасте от 46 до 65 лет сейчас составляют примерно 30% спроса на путешествия на континенте, что является самой большой возрастной группой путешественников. Эта доля несколько растет в таких направлениях как Лондон, Париж и Мадрид.

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