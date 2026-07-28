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Туристов в аэропортах Испании ждут серьезные проблемы — причины

Мир
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Туристов в аэропортах Испании ждут серьезные проблемы — причины
Туристов в аэропортах Испании ждут серьезные проблемы — причины
Первые забастовки пройдут среди работников технического обслуживания, наземного оборудования и инфраструктуры аэропорта и будут продолжаться круглосуточно.
Эти забастовки начнутся 27 июля и продлятся до 30 июля.
Между тем, компания Swissport, ведущий поставщик услуг наземного обслуживания аэропортов и обработки грузовых авиаперевозок, также запланировала забастовки на 28 июля, а также на 1, 4 и 8 августа. В эти дни наземный персонал будет бастовать с 7:00 до 12:00, а затем снова с 19:00 до 22:00.
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При этом аэропорт предупредил о серьезных сбоях 28 июля, поскольку тогда, в разгар сезона отпусков сразу несколько групп работников одновременно остановят работу. В этой связи пассажирам следует быть готовыми к увеличению времени ожидания и задержек, хотя массовые отмены рейсов маловероятны.
Задержки, вероятно, будут наблюдаться на пунктах регистрации и сдачи багажа перед вылетом, а также у пассажиров, которые вылетают утром и вечером.
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Кроме того, как пишет Express, в аэропортах Испании сейчас наблюдаются одни из самых серьезных в Европе задержек на паспортном контроле, вызванных не совсем удачным запуском новой системы въезда в ЕС.
Как заявляют в авиакомпании Ryanair, аэропорты Южный Тенерифе и Сесара Манрике-Лансароте входят в число тех, где пассажиры неоднократно сталкивались с медленным оформлением документов и чрезмерными очередями на паспортном контроле как по прибытии, так и во время вылета.
Также пассажирам приходилось стоять в очередях до двух часов в таких испанских аэропортах, как Гран-Канария, Фуэртевентура, Малага и Аликанте.
Ранисе мы писали, что более 100 лет пограничный контроль и металлический забор отделяли Испанию от британской заморской территории Гибралтар . Теперь с этим покончено: новое соглашение в первую очередь выгодно тысячам испанских пассажиров.
По материалам:
УНІАН
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