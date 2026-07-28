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В Новой Зеландии туристы бронируют отели на 2028 год: почему так

Мир
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Гостиницы Данидина (Новая Зеландия) забронированы на два года вперед, ведь город готовится к первому полному солнечному затмению, которое будет видно в этом регионе впервые за последние более 850 лет.
Об этом сообщает Digi24.

Причины бронирования

В 16:17 22 июля 2028 Луна пройдет перед Солнцем, бросив полосу тени шириной примерно 100 км на часть юга Новой Зеландии. Все районы, находящиеся в этой полосе, от популярного туристического направления Квинстаун на западе до Данидина на востоке — на 2 минуты и 51 секунду погрузятся в полную тьму посреди белого дня.
«Хотя до события осталось еще два года, гостиницы уже получают запросы на бронирование. Среди них — и Dunedin Leisure Lodge, который к четвергу уже исчерпал все свободные места на пакет, посвященный затемнению, включающий также пару специальных очков для наблюдения за этим явлением», — отмечают журналисты.
В частности астроном и директор музея Tūhura Otago Иан Гриффин сказал: «Последнее полное солнечное затмение, которое было видно из Данидина, произошло в 1163 году, еще до того, как люди прибыли в Новую Зеландию. Итак, мы будем первыми людьми, которые увидят полное солнечное затмение в этой части мира, что».
Также это будет первое полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать из любого места в Новой Зеландии после затмения 1965 года.
«Те три минуты тьмы, если небо будет ясным, станут абсолютно незабываемыми для каждого, кто их переживет», — высказался Гриффин.
Власти оценивают, что в Данидин, город с населением около 130 тысяч жителей, приедет около 35 тысяч посетителей. Гриффин готовится к этому событию еще с 2013 года.
По материалам:
Finance.ua
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