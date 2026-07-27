ЕС разрешил продавать конфискованную российскую нефть с судов «теневого флота» Сегодня 12:20 — Мир

Евросоюз разрешил продажу изъятой российской нефти

Европейский Союз позволит государствам-членам продавать российскую нефть и другие товары, конфискованные с судов так называемого «теневого флота». Такое решение стало частью нового пакета санкций, направленного на усиление экономического давления на россию.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на представителей Европейской комиссии.

Конфискованную нефть можно будет продавать

Новые санкции предполагают, что государства-члены ЕС смогут реализовывать нефть и другие грузы, конфискованные из судов «теневого флота», используемого россией для обхода ценового потолка G7 на нефть.

По словам представителя Еврокомиссии, новое положение позволит государствам-членам конфисковывать перевозимые такими судами товары после их задержания во время морских операций. Случаи задержания таких судов в последнее время происходят все чаще, однако оставался нерешенным вопрос дальнейшего использования конфискованного груза.

Поскольку нефть является главной экспортной продукцией россии, новый механизм, прежде всего, будет касаться именно ее. В то же время, он может применяться и к другим товарам, в частности зерну.

ЕС усиливает давление на энергетический экспорт россии

Решение принято в рамках политики ЕС, направленной на сокращение доходов россии от экспорта энергоносителей и ограничение его возможностей финансировать войну против Украины.

В марте Бельгия задержала в Северном море судно, по данным ЕС, принадлежавшее к российскому «теневому флоту». Танкер мог перевозить около 330 тыс. баррелей нефти, стоимость которых по текущим рыночным ценам оценивается примерно в 26 млн долларов.

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В прошлом месяце Франция взяла под контроль еще одно судно, которое, по данным ЕС, использовалось для обхода санкций. Его грузоемкость оценивается примерно в 600 тыс. баррелей нефти стоимостью около 48 млн долларов. Судно незадолго до этого загрузило нефть в российском Мурманске.

россия назвала такие действия «пиратством» и заявила о намерении ответить «всеми необходимыми средствами».

ЕС продолжит проверки судов

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что 20 июля в Средиземном море европейские морские службы безопасности провели проверку судна MV South Star, связанного с россией, для проверки его флага.

По ее словам, каждый незаконный рейс помогает поддерживать российскую военную машину, потому Евросоюз дополняет санкции активными действиями на море.

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Новый пакет санкций предполагает сохранение ценового потолка

21-й пакет санкций ЕС против россии также предусматривает продление еще на 12 месяцев действия механизма ценового потолка на российскую нефть. Согласно этому механизму компаниям из ЕС запрещено предоставлять услуги, в том числе страхование, танкерам, перевозящим российскую нефть, проданную по цене, превышающей установленный предел.

Ценовой потолок останется на уровне 44 долларов за баррель. Без достижения новой договоренности этот показатель вырос бы до 58 долларов за баррель.

По оценкам Евросоюза, благодаря сохранению этого механизма, россия может потерять около 3,5 млрд долларов доходов от экспорта нефти в течение следующего года. Расчет основывается на предположении, что российская нефть марки Urals будет продаваться по 60 долларов за баррель.

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