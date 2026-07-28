0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Румыния за три дня потратила около €1,5 млн, чтобы сбить российские дроны

Мир
1
Армия Румынии за несколько дней потратила почти €1,5 млн, чтобы сбить три российских беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны.
Об этом пишет румынское издание Digi24.
Из румынских истребителей F-16 за эти три дня выпустили три ракеты AIM-9X, стоимость одной — около $400 000 (т.е. на ракеты потратили около $1,2 млн).
К этой сумме также добавились расходы по летным часам и техническое обслуживание истребителей, поэтому общая стоимость этих трех операций составила примерно €1,5 млн.
По информации Digi24, сейчас Румыния ищет более дешевые способы сбивать российские дроны. В частности, там предположили, что беспилотники можно сбивать и с помощью вертолетов. На борту были бы военные с пулеметами, которые обезвреживали дроны, — издание предполагает, что этот метод дешевле.
Также в заявлении говорится, что в 2027 году Румыния должна получить две системы противодействия дронам. Одну из них производит израильская компания, а другую — Румыния и Украина.
С начала полномасштабной войны в Украине российские дроны 33 раза нарушали воздушное пространство страны. За этот период у украино-румынской границы зафиксировали более 100 обстрелов. Только в 2026 году страна поднимала свои самолеты из-за обстрелов Украины 34 раза.

Последние инциденты с русскими дронами в Румынии

Утром 24 июля румынский F-16 сбил неизвестный дрон в воздушном пространстве страны. Приблизительно в то же время в Одесской области звучала воздушная тревога из-за пусков российских реактивных БПЛА «Бандероль». Тогда Вооруженные силы Румынии считали, что сбитый дрон похож на «Шахед» или «Герань-2», которые россия использует для атак против Украины.
Уже 25 июля румынские военные снова сбили неизвестный беспилотник, залетевший на территорию страны. Его обезвредили в 10 километрах к западу от города Сфанту-Георге. В тот же день прокуратура подтвердила, что сбитый 24 июля румынскими силами дрон — это российский «Шахед».
После этого утром 26 июля в Румынии истребитель F-16 снова сбил неизвестный беспилотник, залетевший на территорию страны.
По материалам:
theБабель
Румыния
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems