Румыния за три дня потратила около €1,5 млн, чтобы сбить российские дроны Сегодня 06:33 — Мир

Армия Румынии за несколько дней потратила почти €1,5 млн, чтобы сбить три российских беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны.

Об этом пишет румынское издание Digi24.

Из румынских истребителей F-16 за эти три дня выпустили три ракеты AIM-9X, стоимость одной — около $400 000 (т.е. на ракеты потратили около $1,2 млн).

К этой сумме также добавились расходы по летным часам и техническое обслуживание истребителей, поэтому общая стоимость этих трех операций составила примерно €1,5 млн.

По информации Digi24, сейчас Румыния ищет более дешевые способы сбивать российские дроны. В частности, там предположили, что беспилотники можно сбивать и с помощью вертолетов. На борту были бы военные с пулеметами, которые обезвреживали дроны, — издание предполагает, что этот метод дешевле.

Также в заявлении говорится, что в 2027 году Румыния должна получить две системы противодействия дронам. Одну из них производит израильская компания, а другую — Румыния и Украина.

С начала полномасштабной войны в Украине российские дроны 33 раза нарушали воздушное пространство страны. За этот период у украино-румынской границы зафиксировали более 100 обстрелов. Только в 2026 году страна поднимала свои самолеты из-за обстрелов Украины 34 раза.

Последние инциденты с русскими дронами в Румынии

Утром 24 июля румынский F-16 сбил неизвестный дрон в воздушном пространстве страны. Приблизительно в то же время в Одесской области звучала воздушная тревога из-за пусков российских реактивных БПЛА «Бандероль». Тогда Вооруженные силы Румынии считали, что сбитый дрон похож на «Шахед» или «Герань-2», которые россия использует для атак против Украины.

Уже 25 июля румынские военные снова сбили неизвестный беспилотник, залетевший на территорию страны. Его обезвредили в 10 километрах к западу от города Сфанту-Георге. В тот же день прокуратура подтвердила, что сбитый 24 июля румынскими силами дрон — это российский «Шахед».

После этого утром 26 июля в Румынии истребитель F-16 снова сбил неизвестный беспилотник, залетевший на территорию страны.

theБабель По материалам:

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