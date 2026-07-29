Самые умные города мира в 2026 году

Оценивали 61 крупнейший город мира по тому, насколько эффективно они используют искусственный интеллект и цифровые технологии для улучшения жизни живущих там людей, пишет timeout.com.
Индекс оценивает каждый город по пяти направлениям, включая результаты, стратегию, внедрение, то, насколько хорошо правительства фактически воплощают планы в жизнь, и более широкие «факторы», такие как финансирование, таланты и инфраструктура.
На основе этих баллов города классифицируются на один из четырех уровней: лидеры, прогрессивные, развитые и развивающиеся.
Кто в лидерах
Лондон возглавляет список за 2026 год, который, по словам BCG, получил самый высокий балл по показателям жизни жителей, от качества жизни до экономических возможностей. Сразу за ним следуют Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия и Амстердам, завершающие пятерку лидеров.
Выводы
Отчет также показывает, что энтузиазм к искусственному интеллекту не ограничивается только обычными технологическими центрами мира.
Города Африки, Азии и Ближнего Востока сообщили об одном из самых сильных энтузиазма жителей относительно ежедневного использования инструментов GenAI, что доказывает, что это не только история Кремниевой долины или Шэньчжэна.