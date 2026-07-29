Самые умные города мира в 2026 году Сегодня 20:00 — Мир

Самые умные города мира в 2026 году

Консалтинговый гигант Boston Consulting Group (BCG) только что опубликовал свой первый Индекс интеллектуальных городов .

Оценивали 61 крупнейший город мира по тому, насколько эффективно они используют искусственный интеллект и цифровые технологии для улучшения жизни живущих там людей, пишет timeout.com

Индекс оценивает каждый город по пяти направлениям, включая результаты, стратегию, внедрение, то, насколько хорошо правительства фактически воплощают планы в жизнь, и более широкие «факторы», такие как финансирование, таланты и инфраструктура.

На основе этих баллов города классифицируются на один из четырех уровней: лидеры, прогрессивные, развитые и развивающиеся.

Кто в лидерах

Лондон возглавляет список за 2026 год, который, по словам BCG, получил самый высокий балл по показателям жизни жителей, от качества жизни до экономических возможностей. Сразу за ним следуют Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия и Амстердам, завершающие пятерку лидеров. возглавляет список за 2026 год, который, по словам BCG, получил самый высокий балл по показателям жизни жителей, от качества жизни до экономических возможностей. Сразу за ним следуют Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия и Амстердам, завершающие пятерку лидеров.

Выводы

Отчет также показывает, что энтузиазм к искусственному интеллекту не ограничивается только обычными технологическими центрами мира.

Города Африки, Азии и Ближнего Востока сообщили об одном из самых сильных энтузиазма жителей относительно ежедневного использования инструментов GenAI, что доказывает, что это не только история Кремниевой долины или Шэньчжэна.

20 самых умных городов мира в 2026 году

Лондон Дубай Нью-Йорк Вашингтон, округ Колумбия Амстердам Берлин Сан-Франциско Шанхай Пекин Сеул Сингапур Вена Копенгаген Шэньчжэнь Бостон Лос-Анджелес Стокгольм Цюрих Мюнхен Абу-Даби

Ранее мы писали о ТОП-15 городах с самым дорогим жильем.

Также Finance.ua проанализировал рынок туристических услуг и подсчитал реальный чек на отдых в самых популярных доступных направлениях этого сезона. Об этом читайте в статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.