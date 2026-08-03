США сделают программу визовых облигаций постоянной для граждан десятков стран (сумма) Сегодня 18:00 — Мир

США сделают программу визовых облигаций постоянной для граждан десятков стран (сумма)

Государственный департамент США сделает постоянной программу визовых гарантий, которая может потребовать от заявителей из 50 стран, преимущественно из Африки, внесения гарантий на сумму до 20 000 долларов США при подаче заявлений на получение виз США.

Об этом пишет reuters

Кого будет касаться

Сообщение Федерального реестра касается виз B1 и B2, которые выдаются для деловых и туристических поездок.

«Консульские должностные лица могут потребовать от заявителей на неиммиграционную визу, на которую распространяется действие визы, внесение залога в размере до 20 000 долларов США как условие выдачи визы, определяемое консульскими должностными лицами», — говорится в сообщении.

В пилотной программе консульские должностные лица могут потребовать залога в размере 5000, 10 000 или до 15 000 долларов США. Окончательное правило отменяет опцию 5000 долларов США и повышает максимальный залог до 20 000 долларов США.

Окончательное правило вступает в силу 3 августа, когда оно планируется опубликовать в Федеральном реестре.

В списке 50 стран, открывающих новую вкладку граждан, для которых применяется эта программа, 30 являются выходцами из Африки.

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