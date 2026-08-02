Лучшие страны для проживания экспатов в 2026 году Сегодня 18:16 — Мир

Панаму признали лучшей страной для экспатов, Фото: magnific

Панама третий год признана лучшей страной для экспатов. В первую десятку попали сразу три страны ЕС: Испания, Португалия и Люксембург.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Expat Insider 2026, проведенного InterNations, пишет Euronews.

В исследовании приняли участие около 8 тысяч экспатов из 162 стран мира, которые оценивали жизнь по пяти критериям: качество жизни, финансы, работа, легкость адаптации и административные вопросы.

Лидеры рейтинга

Панама снова заняла первое место благодаря высокому уровню удовлетворенности жизнью среди иностранцев.

87% опрошенных заявили, что удовлетворены своей жизнью в стране, в то время как средний мировой показатель составляет 70%. Практически каждый третий респондент сообщил, что хотел бы остаться там навсегда.

Страна также получила высокие оценки за простоту оформления документов, получение визы и дружеское отношение местных жителей.

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Второе место заняла Мексика, ставшая лучшей страной по легкости интеграции. Экспаты отмечают, что там легко заводить друзей и быстро почувствовать себя частью местного сообщества.

Замыкает тройку лидеров Таиланд, где 86% иностранцев довольны жизнью. Среди главных преимуществ они называют доступную стоимость жизни и недорогое жилье.

ТОП-10 лучших стран для экспатов:

Панама;

Мексика;

Таиланд;

ОАЭ;

Бразилия;

Испания;

Сингапур;

Португалия;

Малайзия;

Люксембург.

Только три европейские страны попали в первую десятку. Лучший результат показала Испания, которая получила самые высокие оценки качества жизни благодаря теплому климату, развитому общественному транспорту, возможностям для путешествий и активного досуга.

Португалия заняла восьмое место, а Люксембург замкнул десятку лидеров, получив высокие оценки за уровень зарплат и возможности для трудоустройства.

В число стран, наменее комфортных для жизни экспатов, вошли Великобритания, Турция, Германия и Норвегия.

Опрошенные жалуются на сложную интеграцию в Норвегии и финансовые трудности, в то время как среди недостатков Германии выделяют бюрократию, трудности в поиске жилья, языковой барьер и недостаточный уровень цифровых сервисов.

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