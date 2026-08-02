Лучшие страны для проживания экспатов в 2026 году

Панама третий год признана лучшей страной для экспатов. В первую десятку попали сразу три страны ЕС: Испания, Португалия и Люксембург.
Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Expat Insider 2026, проведенного InterNations, пишет Euronews.
В исследовании приняли участие около 8 тысяч экспатов из 162 стран мира, которые оценивали жизнь по пяти критериям: качество жизни, финансы, работа, легкость адаптации и административные вопросы.
Лидеры рейтинга
Панама снова заняла первое место благодаря высокому уровню удовлетворенности жизнью среди иностранцев.
87% опрошенных заявили, что удовлетворены своей жизнью в стране, в то время как средний мировой показатель составляет 70%. Практически каждый третий респондент сообщил, что хотел бы остаться там навсегда.
Страна также получила высокие оценки за простоту оформления документов, получение визы и дружеское отношение местных жителей.
Второе место заняла Мексика, ставшая лучшей страной по легкости интеграции. Экспаты отмечают, что там легко заводить друзей и быстро почувствовать себя частью местного сообщества.
Замыкает тройку лидеров Таиланд, где 86% иностранцев довольны жизнью. Среди главных преимуществ они называют доступную стоимость жизни и недорогое жилье.
ТОП-10 лучших стран для экспатов:
Панама;
Мексика;
Таиланд;
ОАЭ;
Бразилия;
Испания;
Сингапур;
Португалия;
Малайзия;
Люксембург.
Только три европейские страны попали в первую десятку. Лучший результат показала Испания, которая получила самые высокие оценки качества жизни благодаря теплому климату, развитому общественному транспорту, возможностям для путешествий и активного досуга.
Португалия заняла восьмое место, а Люксембург замкнул десятку лидеров, получив высокие оценки за уровень зарплат и возможности для трудоустройства.
В число
стран, наменее комфортных для жизни экспатов, вошли Великобритания, Турция, Германия и Норвегия.
Опрошенные жалуются на сложную интеграцию в Норвегии и финансовые трудности, в то время как среди недостатков Германии выделяют бюрократию, трудности в поиске жилья, языковой барьер и недостаточный уровень цифровых сервисов.