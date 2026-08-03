Лучшие европейские острова для путешествия на автомобиле Сегодня 21:04 — Мир

Лучшие европейские острова для путешествия на автомобиле

Чтобы найти лучшие варианты для любителей путешествий на автомобиле, компания по прокату автомобилей Avis проанализировала европейские острова на основе ключевых факторов.

Взяли во внимание: размер, рельеф местности, высота над уровнем моря, плотность туристов, хештеги в Instagram и количество достопримечательностей.

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Тенерифе, Канарские острова, Испания

Тенерифе возглавляет список пейзажей с максимальной высотой 3715 метров и семью знаковыми местами на обочине дороги. Неудивительно, что люди массово делятся фотографиями острова в Instagram с более чем 12,4 миллионами хештегов #tenerife.

Лучшее время для посещения Тенерифе — с апреля по октябрь. На острове расположен Национальный парк Тейде, откуда можно насладиться увлекательными видами вулканических равнин и красочного кратера Пико-Вьехо.

Среди других достопримечательностей острова — знаменитый аквапарк Siam Park, прибрежный город Гарачико с его природными бассейнами, образованными вулканической породой, а также город Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с его сочетанием архитектурных стилей.

Гран-Канария, Канарские острова, Испания.

Гран-Канария занимает второе место благодаря сочетанию потрясающих вулканических ландшафтов, исторических городов и золотых береговых линий. Она может похвастаться шестью знаковыми достопримечательностями, до которых легко добраться на автомобиле, а самая высокая точка достигает 1949 метров.

Лучшее время для посещения Гран-Канарии — с апреля по октябрь, если вы любите пляжный отдых, или с ноября по март, чтобы насладиться приятным зимним солнцем и пешими прогулками. Среди лучших вариантов — исследование заповедных песчаных дюн Маспаломаса, восхождение на Роке-Нубло, чтобы полюбоваться панорамными видами, и открытие исторических сел.

Мадейра, Португалия

На третьем месте в списке находится Мадейра. Португальский остров улучшает свой рейтинг благодаря шести знаковым местам и шестичасовому круговому маршруту, позволяющему посвятить целый день езде.

Лучшее время для посещения Мадейры — с апреля по июнь, когда знамениты цветы острова в полном расцвете. Во время вашего пребывания вы можете пройтись по тропе «Лестница к небесам», соединяющей Пику-ду-Арейру с Пико-Руйво, понаблюдать за китами или поплавать в вулканических бассейнах.

Самые изолированные европейские острова для автомобильных путешествий

Эль Иерро, Канарские острова, Испания

Эль-Йерро — лучший выбор для тех, кто хочет уйти от толпы. Самый отдаленный из Канарских островов, Эль-Йерро, известен своими вулканическими ландшафтами и кристально чистыми природными бассейнами. Он также обладает низкой плотностью туристов.

Лучшее время для посещения острова — с апреля по май и с сентября по октябрь, периоды с небольшим количеством посетителей и приятной температурой.

Остров, объявленный ЮНЕСКО биосферным заповедником, может похвастаться многочисленными природными бассейнами и предлагает широкие возможности для наблюдения за китами и дельфинами, подводным плаванием и дайвингом.

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Лесбос, Греция

На втором месте находится Лесбос в Греции. Благодаря своим большим размерам, Лесбос является идеальным местом для самостоятельной поездки, и рекомендуется иметь автомобиль, чтобы в полной мере оценить все виды и живописные рыбацкие деревни, которые он предлагает.

Здесь есть многочисленные пляжи, горячие источники Эфтала, окаменевшие леса и Музей естественной истории. Май и июнь, а также сентябрь и октябрь — лучшее время для посещения, если вы хотите избежать толпы.

Самос, Греция

Еще одна греческая жемчужина занимает третье место в списке. Остров Самос предлагает посетителям мифологическое наследие, скрытые природные чудеса и девственные береговые линии, а также низкую плотность туристов и небольшое количество поисковых запросов, связанных с автомобильными путешествиями.

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Самос идеально подходит для путешествия на автомобиле с мая по октябрь. Вы можете посетить Герайон Самоса, насладиться освежающими водопадами Потами или просто отдохнуть на экзотическом пляже Псили Аммос.

Паг, Корчула и Брач ​​в Хорватии

Паг в Хорватии является наилучшим местом для бесстрессового путешествия по острову на автомобиле в Европе. Благодаря относительно ровной сети дорог и компактным размерам, объезд всего острова занимает около двух часов, что позволяет легко исследовать все за один день, не тратя много времени за рулем.

Паг известен своими лунными пейзажами, кристально чистыми водами Адриатики и традиционным сыром сыром. Его также называют «Островом Луны», поскольку более 80% его поверхности состоит из голого белого карстового известняка, лишенного растительности сильными, насыщенными солью ветрами боры.

Мост соединяет остров с материковым побережьем Хорватии, обеспечивая легкий доступ, а его компактная сеть дорог позволяет объединить уединенные пляжи, исторические города и приморские рестораны за один день.

Корчула и Брач, также в Хорватии, занимают второе и третье места соответственно. Оба острова совмещают удобную транспортную доступность с живописными прибрежными дорогами, волшебными гаванями и многочисленными возможностями для остановок на пляжах, смотровых площадках и местных ресторанах.

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