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Лихтенштейн подвергся масштабной кибератаке: взломан реестр бенефициарных владельцев

Мир
24
Лихтенштейн подвергся масштабной кибератаке, в результате которой произошла утечка персональных данных. Хакеры получили доступ к специальному реестру, предназначенному для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщили в правительстве страны, пишет Deutsche Welle.
«Согласно предварительным выводам, неизвестный злоумышленник получил несанкционированный цифровой доступ в Реестр бенефициарных владельцев юридических лиц (VwbP) в ночь на 30 июля», — заявили в правительстве страны.

Какие данные украли

Реестр бенефициарных владельцев юридических лиц — это база данных, содержащая имена и другие сведения о фактических владельцах компаний, фондов и трастов. В результате кибератаки хакеры похитили информацию о почти 31 тыс. юридических лиц. Для расследования инцидента правительство уже создало специальную группу.
Население Лихтенштейна, расположенного между Швейцарией и Австрией, составляет около 41 тысячи человек. С площадью всего 160 квадратных километров страна является одной из самых маленьких в мире, отмечает издание.
«При этом княжество является одной из богатейших стран мира по показателю валового внутреннего продукта на душу населения. К наиболее прибыльным отраслям экономики страны относятся финансовые и банковские услуги», — говорится в сообщении.
Ранее местные фонды и счета использовались для уклонения от уплаты налогов, однако в 2017 году правительство отменило банковскую тайну по налоговым делам. А уже в 2021 году для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в стране был создан Реестр бенефициарных владельцев юридических лиц.
По материалам:
suspilne.media
Уголовное производствоКибератаки
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