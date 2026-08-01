Лихтенштейн подвергся масштабной кибератаке: взломан реестр бенефициарных владельцев 04.08.2026, 00:15 — Мир

Лихтенштейн подвергся масштабной кибератаке, в результате которой произошла утечка персональных данных. Хакеры получили доступ к специальному реестру, предназначенному для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом сообщили в правительстве страны, пишет Deutsche Welle.

«Согласно предварительным выводам, неизвестный злоумышленник получил несанкционированный цифровой доступ в Реестр бенефициарных владельцев юридических лиц (VwbP) в ночь на 30 июля», — заявили в правительстве страны.

Какие данные украли

Реестр бенефициарных владельцев юридических лиц — это база данных, содержащая имена и другие сведения о фактических владельцах компаний, фондов и трастов. В результате кибератаки хакеры похитили информацию о почти 31 тыс. юридических лиц. Для расследования инцидента правительство уже создало специальную группу.

Население Лихтенштейна, расположенного между Швейцарией и Австрией, составляет около 41 тысячи человек. С площадью всего 160 квадратных километров страна является одной из самых маленьких в мире, отмечает издание.

«При этом княжество является одной из богатейших стран мира по показателю валового внутреннего продукта на душу населения. К наиболее прибыльным отраслям экономики страны относятся финансовые и банковские услуги», — говорится в сообщении.

Ранее местные фонды и счета использовались для уклонения от уплаты налогов, однако в 2017 году правительство отменило банковскую тайну по налоговым делам. А уже в 2021 году для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в стране был создан Реестр бенефициарных владельцев юридических лиц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.