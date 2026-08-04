Уравнение лизинга к роялти может ударить по всей авиаотрасли Сегодня 07:50 — Мир

Уравнение лизинга к роялти может ударить по всей авиаотрасли

Украинские авиакомпании, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, арендуют у иностранных лизингодателей 86% самолетов и вертолетов.

Эти данные важны на фоне уголовных производств Бюро экономической безопасности, в которых лизинговые платежи за воздушные суда правоохранители трактуют как роялти. Новый подход к трактовке сделок по лизингу ставит под угрозу функционирование почти всей отрасли гражданской авиации.

По данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, частные украинские авиаперевозчики совершают полеты преимущественно на арендованных воздушных судах.

По состоянию на 29 июля 2026 года 27 частных авиакомпаний эксплуатируют 152 воздушных судна. Из них 131, или 86%, находится в аренде, тогда как только 21 самолет и вертолет (14%) принадлежат самим авиакомпаниям.

Самый арендованный парк среди пассажирских авиакомпаний имеет «Роза Ветров», которая эксплуатирует 16 арендованных самолетов. Воздушные суда принадлежат девяти разным международным лизингодателям, зарегистрированным в Бразилии, Ирландии, Литве, ОАЭ, Кипре и Португалии.

На втором месте по количеству арендованных воздушных судов авиакомпания «Украинские вертолеты». Перевозчик использует 14 вертолетов типов Ми-8/17, все они находятся в аренде четырех иностранных компаний.

Третью позицию занимает Skyline Express с 13 арендованными самолетами Boeing разных модификаций. Основными владельцами воздушных судов являются лизинговые компании из Ирландии, Бермудских островов и Турции.

Полностью на арендованном флоте работают ряд грузовых перевозчиков и вертолетных операторов. В частности, H3Operations эксплуатирует десять арендованных вертолетов, «Авиакомпания Константа» — десять самолетов Ан-26, Ан-74 и Boeing 737, «Кавок Эйр» — девять самолетов Ан-12, «Вулкан Эйр» — восемь Ан-26, а авиакомпания «Урга» — п'ять самолетов.

Кроме того, арендованные самолеты используют SkyUp, МАУ, Supernova Airlines, Украинские Крылья, Янеир ЛТД, Air Ocean Airlines и другие украинские перевозчики.

В целом владельцами самолетов и вертолетов украинских авиаперевозчиков являются компании, зарегистрированные в ОАЭ, Ирландии, Великобритании, США, Бразилии, Швейцарии, Турции, Сингапуре, на Бермудских островах, Кипре, в ЮАР, Молдове, Румынии, Литве, Эстонии, Шотландии.

Следует отметить, что в целом авиационный парк в Украине насчитывает 630 воздушных судов. Сюда входят воздушные суда, используемые в сельском хозяйстве, учебные самолеты и вертолеты. Из них 158, или 25%, находятся в официальной аренде, когда владелец и эксплуатант являются разными юридическими лицами. При этом 100% лизингодателей являются иностранными компаниями.

УНН По материалам:

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