рф столкнулась с дефицитом кораблей для экспорта одного из сырьевых товаров Сегодня 04:53 — Мир

Из-за украинских атак в Черном море резко сократилось количество доступных судов для экспорта угля.

Об этом пишет The Moscow Times.

По состоянию на 26 июля таких судов было на 21% меньше, чем месяцем ранее, и на 28% меньше, чем год назад, а всего продолжали перевозить грузы 97 балкеров.

«До этого страховые компании отказались оформлять страховки для судов, входящих в Азово-Черноморский бассейн», — говорится в публикации. — «В результате средне- и крупнотоннажные балкеры могут пойти в другие акватории, а малотоннажные суда, неспособные перейти в другие воды, уже были отправлены в холодный отстой к нормализации ситуации».

На этом фоне российские экспортеры за последнюю неделю не заключили никакого соглашения по продаже угля в Черном море.

В то же время произошло сокращение доступного тоннажа для перевозки топлива в Японском море. При этом с учетом роста спроса на российские угли в Южной Корее это привело к удорожанию перевозки судами Panamax (80 тыс. тонн) из порта Восточный на 5−10% за неделю в зависимости от маршрута.

Так, доставка в западную и восточную Индию подорожала до $21,8−23,8 за тонну, в северный Китай — до $12,5 за тонну, в Южную Корею — до $11,5 за тонну.

Ставки на суда Handsize (40 тыс. тонн) в северный Китай и Южную Корею увеличились на 6−7%, до $13,3 и $12,3 за тонну соответственно.

Недостаток флота не приведет к общему дефициту угля в Азии, но способен ухудшить экономику российского экспорта и вызвать локальные задержки, предупредил младший директор по корпоративным рейтингам агентства Эксперт РА Олег Емельченков.

«Сокращение доступности судов может привести к росту цен на российские угли для покупателей на $10−15 за тонну», — сообщил советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. — «Упреждающий рост стоимости фрахта ударит по рентабельности российских экспортеров, кроме того, могут сократиться объемы экспорта угля».

По данным Kpler, по итогам июля россия увеличила морской экспорт угля на 11,2% по сравнению с июлем 2025 года и на 7,9% по сравнению с июнем до 11,45 млн тонн.

НВ По материалам:

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