Сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Украине и мире Сегодня 15:06 — Недвижимость

Квартиры в новостройке

Заработать на собственные квадратные метры задача не из легких независимо от страны, однако соотношение местных зарплат и стоимости жилья в Украине может удивить. Оказывается, чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове или Киеве украинцу придется откладывать свою среднюю заработную плату почти столько же (а местами и дольше), чем жителю мирового мегаполиса — от канадского Торонто до австралийского Сиднея.

Согласно аналитическим данным ЛУН , ключевая проблема заключается не столько в высокой стоимости жилья, сколько в низкой покупательной способности населения Украины.

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Украинская реальность против мировых мегаполисов

По данным аналитиков, труднее всего накопить на собственный угол среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 лет. Ровно столько же потребуется жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе.

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах Украины:

Киев vs Торонто: чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице киевлянину нужно откладывать 100% дохода в течение 7,3 года , тогда как жителю Торонто (Канада) — 7,6 года ;

чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице киевлянину нужно откладывать 100% дохода в течение , тогда как жителю Торонто (Канада) — ; Одесса vs Дублин: в Одессе на собственную однокомнатную квартиру придется работать 6,2 года , что даже дольше, чем в столице Ирландии — Дублине (5,1 года) ;

в Одессе на собственную однокомнатную квартиру придется работать , что даже дольше, чем в столице Ирландии — Дублине ; Харьков vs Сингапур: самая дешевая ситуация среди исследуемых городов Украины в Харькове — 3,3 года накоплений на жилье, что практически сопоставимо с одним из самых дорогих финансовых центров мира — Сингапуром (3,8 года).

Создано с помощью ИИ

Парадокс заключается в том, что абсолютные цены на недвижимость в Украине остаются в разы ниже зарубежных. Например, средний ценник однокомнатной квартиры в Киеве составляет $70 000, а в Торонто — $390 000 (разница более чем в 5 раз).

В целом средняя стоимость 1-комнатных квартир по городам распределилась следующим образом:

Харьков: $23 000;

$23 000; Одесса: $48 000;

$48 000; Киев: $70 000;

$70 000; Львов: $73 000;

$73 000; Торонто: $390 000;

$390 000; Сингапур: $470 000;

$470 000; Дублин: $540 000;

$540 000; Сидней: $550 000.

Ранее мы сообщали , что даже трети средней зарплаты в ЕС не хватит, чтобы выплачивать ипотеку за жилье за ​​миллион евро. Ежемесячный платеж там выходит почти 3600 евро, а это слишком дорого для обычного европейца в любой стране.

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