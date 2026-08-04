Сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Украине и мире

Заработать на собственные квадратные метры задача не из легких независимо от страны, однако соотношение местных зарплат и стоимости жилья в Украине может удивить. Оказывается, чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове или Киеве украинцу придется откладывать свою среднюю заработную плату почти столько же (а местами и дольше), чем жителю мирового мегаполиса — от канадского Торонто до австралийского Сиднея.
Согласно аналитическим данным ЛУН, ключевая проблема заключается не столько в высокой стоимости жилья, сколько в низкой покупательной способности населения Украины.
По данным аналитиков, труднее всего накопить на собственный угол среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 лет. Ровно столько же потребуется жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе.
Похожая ситуация наблюдается и в других регионах Украины:
Киев vs Торонто: чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице киевлянину нужно откладывать 100% дохода в течение 7,3 года, тогда как жителю Торонто (Канада) — 7,6 года;
Одесса vs Дублин: в Одессе на собственную однокомнатную квартиру придется работать 6,2 года, что даже дольше, чем в столице Ирландии — Дублине (5,1 года);
Харьков vs Сингапур: самая дешевая ситуация среди исследуемых городов Украины в Харькове — 3,3 года накоплений на жилье, что практически сопоставимо с одним из самых дорогих финансовых центров мира — Сингапуром (3,8 года).
Парадокс заключается в том, что абсолютные цены на недвижимость в Украине остаются в разы ниже зарубежных. Например, средний ценник однокомнатной квартиры в Киеве составляет $70 000, а в Торонто — $390 000 (разница более чем в 5 раз).
В целом средняя стоимость 1-комнатных квартир по городам распределилась следующим образом:
Харьков: $23 000;
Одесса: $48 000;
Киев: $70 000;
Львов: $73 000;
Торонто: $390 000;
Сингапур: $470 000;
Дублин: $540 000;
Сидней: $550 000.
Ранее мы сообщали, что даже трети средней зарплаты в ЕС не хватит, чтобы выплачивать ипотеку за жилье за миллион евро. Ежемесячный платеж там выходит почти 3600 евро, а это слишком дорого для обычного европейца в любой стране.