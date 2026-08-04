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Сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Украине и мире

Недвижимость
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Квартиры в новостройке
Квартиры в новостройке
Заработать на собственные квадратные метры задача не из легких независимо от страны, однако соотношение местных зарплат и стоимости жилья в Украине может удивить. Оказывается, чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове или Киеве украинцу придется откладывать свою среднюю заработную плату почти столько же (а местами и дольше), чем жителю мирового мегаполиса — от канадского Торонто до австралийского Сиднея.
Согласно аналитическим данным ЛУН, ключевая проблема заключается не столько в высокой стоимости жилья, сколько в низкой покупательной способности населения Украины.

Украинская реальность против мировых мегаполисов

По данным аналитиков, труднее всего накопить на собственный угол среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 лет. Ровно столько же потребуется жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе.
Похожая ситуация наблюдается и в других регионах Украины:
  • Киев vs Торонто: чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице киевлянину нужно откладывать 100% дохода в течение 7,3 года, тогда как жителю Торонто (Канада) — 7,6 года;
  • Одесса vs Дублин: в Одессе на собственную однокомнатную квартиру придется работать 6,2 года, что даже дольше, чем в столице Ирландии — Дублине (5,1 года);
  • Харьков vs Сингапур: самая дешевая ситуация среди исследуемых городов Украины в Харькове — 3,3 года накоплений на жилье, что практически сопоставимо с одним из самых дорогих финансовых центров мира — Сингапуром (3,8 года).
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Парадокс заключается в том, что абсолютные цены на недвижимость в Украине остаются в разы ниже зарубежных. Например, средний ценник однокомнатной квартиры в Киеве составляет $70 000, а в Торонто — $390 000 (разница более чем в 5 раз).
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В целом средняя стоимость 1-комнатных квартир по городам распределилась следующим образом:
  • Харьков: $23 000;
  • Одесса: $48 000;
  • Киев: $70 000;
  • Львов: $73 000;
  • Торонто: $390 000;
  • Сингапур: $470 000;
  • Дублин: $540 000;
  • Сидней: $550 000.
Ранее мы сообщали, что даже трети средней зарплаты в ЕС не хватит, чтобы выплачивать ипотеку за жилье за ​​миллион евро. Ежемесячный платеж там выходит почти 3600 евро, а это слишком дорого для обычного европейца в любой стране.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Покупка квартирыКиевОдессаЛьвовХарьков
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